Tak wyglądała Sara James na egzaminie ósmoklasisty. Ludzie oburzeni

Pomimo młodego wieku Sara James posiada mnóstwo sukcesów na swoim koncie. Największy rozgłos przyniósł jej udział w amerykańskiej edycji programu “Mam Talent", gdzie zachwyciła Simona Cowella i widzów na całym świecie, a swoją przygodę z programem zakończyła w finale.



W 2021 roku brała udział w "The Voice Kids" oraz finale konkursu Eurowizji Junior. Dwa lata później otrzymała nagrodę Fryderyk w kategorii Fonograficzny debiut roku.



Piosenki gwiazdy posiadają milionowe odtworzenia na serwisach streamingowych. Jej największe hity to, m.in. "Somebody", "Brighter Day" z Benem Cristovao, “Tylko mnie poproś do tańca" z Igorem Herbutem oraz "Dzisiaj mnie mija cały świat" ze Szczylem.

Wokalistka nie porzuciła nauki na rzecz kariery. Od kilku lat jest w trakcie indywidualnego nauczania.

Sara James na egzaminie ósmoklasisty. Jej stylizacja podzieliła fanów

Celebrytka pochwaliła się swoją stylizacją na Instastory jadąc na egzamin z matematyki.

Bardzo dużą uwagę zwraca sukienka w biało-czerwoną kratę oraz długie białe rękawiczki bez palców. Wokalistka założyła na szyję choker i postawiła na mocny makijaż. Nagranie wywołało oburzenie internautów.

Co więcej, Sara pokazała swoją mamę na tym samym story, która ją zawozi do szkoły. Jak widać, nie ma problemu z ubiorem nastolatki.