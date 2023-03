Tak wyglądała Doda, kiedy miała 13 lat. Bardzo się zmieniła?

21 października 2022 roku do sklepów trafiła zapowiadana już od dłuższego czasu nowa płyta Dody. Czwarty solowy album nosi tytuł "Aquaria".

"AQUARIA - wystarczająco silna, by utrzymać statek i tak delikatna by przelecieć przez palce. Dostosowuje się kształtem do otoczenia, a mimo to z biegiem czasu zmienia kształt wszystkiego" - zapowiadano album.

"Wolę Dodę w tej nowej, tanecznej odsłonie niż po raz kolejny w znanym już rockowym anturażu, który nie może niczym zaskoczyć - "Aquaria" nie jest albumem wybitnym, ale owszem - potrafi to zrobić" - pisał o albumie "Aquaria" Mateusz Kamiński w recenzji dla Interii.

Reklama

Doda "Aquaria": tańcząc ze łzami w oczach [RECENZJA]

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda: Lubię przełamywać stereotypy POLSAT GO

Doda z niespodzianką dla fanów. Posłuchaj nowej wersji piosenki "Wodospady"

Doda udostępniła na Instagramie fragmenty reportażu na temat teatru Janusza Józefowicza, który ukazał się w magazynie Cosmopolitan. Pojawiły się w nim wzmianki o 13-letniej Dorocie Rabczewskiej, a także jej zdjęcia.

"13 lat i być w Cosmopolitan. To było coś, niezła perełka" - napisała.

Pod zdjęciem natychmiast pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy.

"Takie perełki pokazują jak ciężko pracowałaś od dziecka na miejsce, w którym obecnie się znajdujesz", "Cudne są takie wspomnienia. Od dziecka zapracowałaś sobie na swój sukces", "Te zdjęcia powinny zobaczyć osoby, które twierdziły, że coś przy tym ingerowałaś. To naturalna piękność" - piszą fani piosenkarki.

Instagram Post Rozwiń