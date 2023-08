Tak Rudi Schuberth zarabia na życie. Już nigdy nie wróci do telewizji?

Rudi Schuberth w latach 70. występował w zespole Wały Jagiellońskie ( posłuchaj! ), a także z Zenonem Laskowikiem i Bohdanem Smoleniem w poznańskim kabarecie TEY. Było to jednak w dość odległych czasach, a na początku lat 00. powrócił do telewizji prowadząc niezwykle popularny program "Śpiewające fortepiany". Po zakończeniu emisji show trafił do Polsatu, gdzie oceniał występy w programie "Jak oni śpiewają". Następnie... całkowicie zniknął z telewizji.

"Długo nie miałem potrzeby życia na wsi, aż do czasu, gdy wybudowaliśmy z żoną dom niedaleko miasta, a naszym oczkiem w głowie stał się ogród. Na nasz raj na ziemi trafiliśmy przypadkiem. Ale wtedy jeszcze nie był rajem - same nieużytki i zapuszczone kartofliska, kiepska ziemia bez ani jednego kamienia. Może ktoś inny przeszedłby obojętnie wobec tych niespecjalnie rokujących realiów, ale mnie intuicja podpowiadała, że warto zainwestować pieniądze. Bo to miejsce miało to coś, co przyprawiało o szybsze bicie serca" - wspominał muzyk w magazynie "Franchising".

Jaką emeryturę dostaje Rudi Schuberth?

Schuberth zdradził, że emerytura, którą dostaje, nie jest zbyt wysoka - chodzi o zaledwie 1200zł. Dodał jednak, że nie zamierza wracać do telewizji. "Oj, nie, na tym stanęło już na zawsze. Człowiek nie powinien wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Ja swoje się napracowałem już w telewizji, dziś jestem wolnym człowiekiem" - można przeczytać w "Vivie".

Do emerytury dorabia prowadząc agroturystykę. Malowniczy Folwark Otnoga, który prowadzi, jest położony 50 kilometrów od Łeby. Na terenie obejmującym niemal 20 hektarów znajdują się aż cztery domy Schuberta i jezioro. W części zamieszkuje rodzina Rudiego, a część jest przeznaczona dla gości, którzy mogą wynajmować pokoje i przyjeżdżać na wczasy. Poza tym Rudi ma także pasję - produkuje produkty wędliniarskie.