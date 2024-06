Natasza Urbańska z Januszem Józefowiczem wzięła ślub w połowie 2008 roku. Niecałe pół roku później para doczekała się pierwszego dziecka, córki Kaliny. Od tego czasu wielokrotnie media donosiły o rzekomym rozstaniu pary.

Kalina zbliża się do 16 urodzin, a na mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoim życiem. Wygląda na to, że odnalazła się na scenie!

Córka Nataszy Urbańskiej - pójdzie w ślady rodziców?

Nastolatka występuje w Teatrze Buffo, którego dyrektorem artystycznym jest Józefowicz. Rok temu pochwaliła się na Instagramie swoim udziałem w musicalu "Metro". Natasza Urbańska przyznała, że Kalina bardzo ciężko pracowała, aby otrzymać rolę. Nie da się ukryć, że bardzo wspiera swoją córkę w swojej pasji.

"Poradziłam jej: idź na zajęcia, ucz się głosu, będziesz dobra, wejdziesz do obsady. Pracowała bardzo ciężko, rzeczywiście, bardzo jej na tym zależało i teraz gra w tym 'Metrze'. Widzę, że to jest dla niej bardzo ważne" - zdradza Urbańska w wywiadzie z portalem Pudelek.

Kalina lubi dzielić się swoim życiem na mediach społecznościowych. Zdarza jej się też eksperymentować z wyglądem, bowiem nastolatka miała różowe włosy i nosi kolczyk w nosie. Bujnie prowadzi też konto na TikToku, gdzie nagrywa się do różnych trendów. Sama Natasza uważa, że córka jest bardzo podobna do ojca.

"Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć. To jest chyba dobra odpowiedź na to pytanie" - stwierdza w programie "The Voice Kids".