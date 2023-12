Tak debiutowała Edyta Bartosiewicz. Nagranie trafiło do sieci!

Zespół Holloee Poloy powstał w 1988 roku, gdy do istniejącej już formacji Staff, grającej progresywnego rocka, dołączyła młoda wokalistka Edyta Bartosiewicz.

W skład grupy weszli: Paweł Derentowicz (gitara), Piotr Siegel (bas), Romuald Kunikowski (klawisze), Marcin Grzelak (klawisze), Robert Szambelan na perkusji (później zastąpił go Krzysztof Poliński) oraz wspomniana Edyta Bartosiewicz. Muzycy rozpoczęli próby w salce, mieszczącej się w suterenie jednego z budynków przy ulicy Dzielnej w Warszawie. Ich twórczość była wypadkową wielu gatunków muzycznych m.in. popu, rocka, funky, a nawet jazzu.

Reklama

Holloee Poloy: udany debiut i... koniec działalności

Rok później zespół wszedł do studia S-4 przy Woronicza, by zarejestrować swój debiut. Instrumenty perkusyjne nagrywał gościnnie Cezary Walter, za realizację dźwięku odpowiadał Leszek Kamiński. W 1990 roku materiał zatytułowany "The Big Beat" został wydany na kasecie magnetofonowej i płycie winylowej przez Polskie Nagrania. Materiał, który był zaśpiewany w całości po angielsku (teksty napisał Michael Stoneman), wzbudził ogromne zainteresowanie wśród dziennikarzy muzycznych i otrzymał bardzo dobre recenzje w prasie.

Holloee Poloy zagrał tylko kilka koncertów, w tym na Mokotowskiej Jesieni Muzycznej i Letniej Zadymie W Środku Zimy. Niedługo potem drogi muzyków się rozeszły. Edyta Bartosiewicz rozpoczęła działalność solową i już w 1992 roku wydała swój pierwszy album "Love".