​Tak Brzmi Miasto: Inkubator. Rusza wielkie wsparcie dla polskiego rynku muzycznego

Cztery miasta Polski, ośrodek kultury, organizacja pozarządowa, profesjonaliści z branży muzycznej, instytucje miejskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, biuro eksportu polskiej muzyki oraz partnerzy, tacy jak znane europejskie festiwale połączyli siły, aby dostarczyć polskim zespołom i ich menedżerom wsparcia na zupełnie innowacyjną skalę.

Rusza Tak Brzmi Miasto: Inkubator /materiały prasowe

Po raz pierwszy na polskim rynku

Tak Brzmi Miasto: Inkubator to pierwszy taki, bezpłatny, program edukacyjny dla starannie wyselekcjonowanych, obiecujących artystów i zespołów samozarządzających się oraz menedżerów, który będzie odbywał się w 2019 roku w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Poznaniu. Jego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, postaw i umiejętności, które umożliwią im lepsze funkcjonowanie na rynku muzycznym.

Pod opieką czterech doświadczonych kuratorów: Leszka Biolika (artysta, producent muzyczny), Pawła Hordejuka (menedżer, m.in. Happysad), Agaty Trafalskiej (autorka tekstów, menedżer, reżyser, m.in. Kortez) i Dagi Gregorowicz (artystka i menedżer w DagaDana) 120 wyselekcjonowanych uczestników będzie poznawać zagadnienia związane z finansowymi, prawnymi, biznesowymi, medialnymi, produkcyjnymi oraz artystycznymi aspektami pracy zespołu i menedżera.

Skuteczny proces, a nie jednorazowe wsparcie

Jednak Tak Brzmi Miasto: Inkubator to nie tylko cykl spotkań edukacyjnych (po sześć na miasto) dla muzyków i menedżerów.

To także regularne spotkania społecznościowe (nastawione na wsparcie i animację lokalnych scen muzycznych), tzw. wsparcie mobilności wybranych uczestników programu (dofinansowania przejazdów na festiwale muzyczne i konferencje partnerskie w Polsce i Europie), indywidualne konsultacje kariery z kuratorami i gośćmi z Polski i z zagranicy oraz Summer Camp czyli letni obóz szkoleniowy dla wyróżniających się uczestników, który pogłębi zagadnienia poruszane w programie.

Rekrutacja

We wtorek, 18 grudnia, o godz. 18 rusza rekrutacja. Aplikować do jednego z miast może każdy polski artysta lub zespół samozarządzający się (nie posiadający menedżera) albo menedżer opiekujący się polskim zespołem - bez względu na gatunek muzyczny. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie i potrwa do 31 stycznia 2019 roku.

Zakwalifikowani uczestnicy (30 na każde z miast) wyłonieni zostaną do 10 lutego 2019 roku przez jury złożone z kuratorów i organizatorów programu. Oceniana będzie jakość propozycji artystycznej artysty/zespołu (lub zespołu, którym opiekuje się menedżer) oraz potencjał rozwojowy kandydata. Wszelkie informacje na temat programu i rekrutacji chętni mogą znaleźć na stronie.