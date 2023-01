Tajemnicze omdlenie Sharon Osbourne. Lekarze bezradnie rozkładają ręce

W połowie grudnia 2022 r. świat obiegła informacja, że Sharon Osbourne trafiła do szpitala. Stało się to po tym, jak zasłabła na planie nagrywanego w Kalifornii programu swojego syna "Jack Osbourne's Night of Terror: UFOs".

Przedstawiciel departamentu hrabstwa Ventura ujawnił wtedy w rozmowie z prasą, że około godziny 18:30 do hotelu Glen Tavern Inn w Santa Paula wezwano karetkę w ramach "interwencji medycznej". Syn brytyjskiej menadżerki muzycznej uspokajał później fanów w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu.

"Lekarze zapewnili, że wszystko jest już w porządku i wypuścili ją do domu. Dziękuję tym, którzy skontaktowali się z nami, by nas wesprzeć. Jeśli zaś chodzi o to, co dokładnie stało się mojej mamie - sama o tym opowie, gdy tylko będzie na to gotowa" - napisał Jack Osbourne.

Ta chwila właśnie nadeszła. Goszcząc w dostępnym na kanale TalkTV programie "The Talk", żona wokalisty Black Sabbath przyznała, że wciąż nie wie, co było powodem jej tajemniczego omdlenia.

"Chciałabym móc to wyjaśnić, ale nie mogę. To było strasznie dziwne. Kręciliśmy i nagle zemdlałam. Przez 20 minut byłam nieprzytomna" - wyjawiła gwiazda. Osbourne dodała, że poddała się licznym badaniom, a mimo to lekarze nadal nie postawili żadnej diagnozy.

"Zostałam zabrana do szpitala, gdzie zrobili mi szereg badań. Potem skierowano mnie do innego szpitala, gdzie znów mnie przebadano. Wciąż nikt nie wie, dlaczego mi się to przytrafiło" - wyznała.

To nie pierwszy raz, gdy żona Ozzy'ego Osbourne'a zmaga się z problemami zdrowotnymi. W zeszłym roku Sharon opowiedziała o walce z depresją, która rozwinęła się u niej po tym, jak wybuchł skandal z jej udziałem. Współpracownicy zarzucili jej wówczas używanie "rasistowskiego, homofobicznego i przemocowego języka", co doprowadziło do jej odejścia z programu "The Talk". Z emitującą go stacją CBS Osbourne była związana od przeszło dekady.

Kim jest Sharon Osbourne?

W 1982 r. Sharon Osbourne (córka Dona Ardena, kontrowersyjnego menedżera Black Sabbath ) na Hawajach poślubiła Ozzy'ego Osbourne'a, wówczas byłego wokalistę tej legendarnej grupy. Para ma trójkę wspólnych dzieci: córki Aimee i Kelly oraz syna Jacka.

Sharon była jurorką brytyjskiego "X Factora" (edycje 1-4, 10, 13-14) i amerykańskiej edycji "Mam talent".



