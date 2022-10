Premierze jubileuszowej edycji płyty "Stripped" towarzyszyć będzie nowy teledysk do jednego z największych hitów Christiny, utworu "Beautiful" w reżyserii Fiony Jane Burgess. Ukaże się on 19 października na jej.



Wideo do "Beautiful" będzie miało bardzo ważne przesłanie dotyczące samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poprzez wizerunek młodych ludzi którzy są w dzisiejszych czasach pod wpływem mediów społecznościowych.

Przełom w karierze Christiny Aguilery

Krążek "Stripped", oryginalnie wydany 22 października 2002 roku nakładem RCA Records, był czwartym studyjnym albumem Christiny Aguilery. Ukazał ją w całkowicie nowym brzmieniu i stylu, porzucając przy tym wizerunek popowej idolki na rzecz realnej i wiarygodnej feministki.



"Nagrywając 'Stripped' nosiłam w sobie mnóstwo złości, agresji i negatywnej energii. Na albumie wyrzuciłam z siebie wszystkie te emocje, na które musiałam się zamknąć i stłumić je głęboko w sobie, gdy nagrywałam swój debiutancki krążek. Ten materiał uchronił mnie przed zwariowaniem, jest ekstremalnie osobisty, przelałam na niego cały jad, który krążył w moich żyłach i zatruwał mi umysł" - mówiła Aguilera w jednym z wywiadów.



Zdjęcie Christina Aguilera na zdjęciu promocyjnym "Stripped" z 2002 roku / Sony Music / materiały prasowe

Wokalistka brała czynny udział w tworzeniu materiału na płytę "Stripped", koordynowała kreatywny kierunek, jak również była odpowiedzialna za większość tekstów piosenek. Wiele z utworów poruszało ważne dla niej wartości, jak chociażby te związane ze społeczeństwem LGBTQ, dla którego singel "Beautiful" stał się swego rodzaju hymnem propagującym wolność i samoakceptację.

Mocna zmiana wizerunku Christiny Aguilery i wielki hit sprzedażowy

Gwiazda przy pomocy "Stripped" chciała też zerwać z wizerunkiem grzecznej dziewczynki. W związku z tym na okładce zaprezentowała się naga od pasa w górę, a do pierwszego singla "Dirrty" (który paradoksalnie lepiej przyjął się w Europie niż w USA) nakręcono odważny teledysk, który częściowo został ocenzurowany.

Płytę promowały również single "Beautiful", "Fighter", "Can't Hold Us Down" i "The Voice Within". Największą popularność zdobył "Beautiful", docierając na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 i sprzedając się w samach Stanach Zjednoczonych w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy.

Sam lbum zadebiutował na drugim miejscu w Stanach Zjednoczonych, kiedy sprzedano ponad 330 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu i pokrył się poczwórną platyną. Christina otrzymała za niego pięć nominacji do nagród Grammy, a na samej ceremonii zdobyła statuetkę za singel "Beautiful" w kategorii najlepsze wykonanie damski pop.



Do dzisiaj rozeszło się ponad 12 milionów sztuk płyty na całym świecie, dzięki czemu jest to jeden z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. O inspiracji płytą wspominały m.in. Selena Gomez (przy okazji wydania "Revival") i Demi Lovato. Płyta trafiła również do książki "1001 płyt, które musisz przesłuchać przed śmiercią" .