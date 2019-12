Szymon Wydra & Carpe Diem: Zobacz teledysk "Mit" [TEKST]

Zapowiadaną już przez nas płytę grupy Szymon Wydra & Carpe Diem promuje nowy teledysk "Mit".

Szymon Wydra prezentuje teledysk "Mit" /Jakub Kamiński / East News

W połowie czerwca ukazała się szósta płyta nagrana pod szyldem Szymon Wydra & Carpe Diem - "Przesłanie".

Teraz zespół prezentuje teledysk do nowego singla "Mit".

"Mówią, że prawdziwa miłość to mit. My wierzymy, że tak nie jest. Bo jeśli wiara jest w stanie przenosić góry, to co potrafi miłość?" - mówią muzycy.

Autorami nowej piosenki są Szymon Wydra, Jarosław Suski, Zbigniew Suski (muzyka) i Szymon Wydra, Mirosław Dzienisieńko, Zbigniew Suski (tekst).

Clip Szymon Wydra & Carpe Diem Mit

Wcześniej album promował singel "Odpowiedź", z którym zespół wystąpił podczas konkursu Premiery na tegorocznym festiwalu w Opolu.



Clip Szymon Wydra & Carpe Diem Odpowiedź (Premiery Opole 2019)

