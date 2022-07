Organizacja UNICEF Polska podejmuje kolejne działania, aby przypomnieć, że wojna w Ukrainie zaatakowanej przez Rosję wciąż trwa, a na jej skutki narażone są przede wszystkim matki z dziećmi.

Do grona pomagających dołączył zespół Szymon Wydra & Carpe Diem, który przygotował utwór "Podziel się sobą", jako wyraz solidarności z ofiarami wojny u naszego wschodniego sąsiada.



"Ogrom cierpienia jaki doświadczają ci niewinni ludzie, zmotywował nas do podzielenia się tym, co mamy najcenniejsze czyli naszą twórczością" - mówi Szymon Wydra.

"Zawsze byliśmy zdania, że miłość, szacunek i empatia względem innych ludzi stanowi największą istotę człowieczeństwa. Jesteśmy muzykami. Przede wszystkim jednak jesteśmy rodzicami, którzy wierzą, że pomaganie ma ludzką twarz, a tym bardziej pomaganie dzieciom, czyli osobom najbardziej bezbronnym. Niewiarygodnie dramatyczny obraz świata w jakim przyszło nam żyć, zmotywował nas do napisania piosenki zawierającej niezwykle ważny apel! Prosimy o to, aby zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Obok nas są ci, którzy bardzo potrzebują naszego wsparcia. Ufamy, że dzięki ludziom o dobrych sercach, których przecież w Polsce nie brakuje, dotrzemy z tym pięknym przesłaniem tak daleko, jak to tylko możliwe. Temat Ukrainy dotyka również i mnie bezpośrednio. Moja Ś.P. babcia była Ukrainką, a więc i we mnie w jakimś stopniu płynie ukraińska krew" - dodaje wokalista.

Utwór "Podziel się sobą" można pobrać całkowicie za darmo. W zamian twórcy zachęcają do wsparcia tego projektu poprzez wpłaty na rzecz UNICEF Polska oraz udostępnianie informacji na temat tej akcji.

Kim jest Szymon Wydra?

Przypomnijmy, że szeroka publiczność poznała Szymona Wydrę w 2002 r., kiedy to pojawił się w pierwszej edycji polskiego "Idola" nadawanego w Polsacie. Ostatecznie wokalista z Radomia zajął trzecie miejsce, za Alicją Janosz i Eweliną Flintą.

Do największych przebojów grupy należą utwory "Życie jak poemat", "Bezczas", "Teraz wiem" ( posłuchaj! ), "Pozwól mi lepszy być" ( sprawdź! ), "Jak ja jej to powiem" i "Gdzie jesteś dziś".

W tym roku zespół świętuje jubileusz swojego 30-lecia.