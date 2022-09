Szefner debiutuje! Posłuchaj singla "Ale mi się nie chce"

Miłosz Szefner to urodzony w Kępnie... technik elektroradiolog. Od 15 lat związany z muzyką - gra na gitarze i komponuje. Jego debiutancki singel "Ale mi się nie chce" to przedsmak do koncepcyjnego albumu, który zostanie wydany wiosną 2023 roku. Nad całością materiału Szefner pracuje z producentem Wojciechem Doleżyczkiem.

"Artyści wiedzą, że to co kryje się za ich muzyką może dla każdego odbiorcy nieść różne znaczenia, wobec czego sami nie chcą zdradzać, jak postrzegają swoją twórczość" - tak opowiedział Szefner o swoim nowym singlu.

Do numeru powstał klimatyczny i minimalistyczny klip wyprodukowany przez Mortvideo. Za zdjęcia i reżyserię odpowiedzialny jest Marcin Kopiec.

Szefner anonsując swój debiut, rozpoczął muzyczną serię "LACZKI SESSIONS", gdzie pokazuje kwintesencję swojej osobowości - nietuzinkowe, komediowe zacięcie z ciekawą barwą wokalu.