"Szansa na sukces. Opole 2020": Tomasz Jarosz wystąpi na Festiwalu w Opolu

Zwycięzcą finału programu "Szansa na sukces. Opole 2020" został Tomasz Jarosz.

Tomasz Jarosz został zwycięzcą "Szansy na sukces. Opole 2020" /Wojciech Olszanka /East News

W lutym tego roku TVP2 pokazała cztery odcinki programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". To w nim wyłoniono reprezentantkę Polski na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji (została nią Alicja Szemplińska), która ostatecznie został odwołany w związku z pandemią koronawirusa.

Po eurowizyjnym cyklu wrócono do formuły pod hasłem "Szansa na sukces. Opole 2020". W ten sposób publiczny nadawca zamierza wyłonić uczestników, którzy zaprezentują się podczas KFPP Opole 2020. Festiwal został przełożony z początku czerwca na pierwszy weekend września.

W niedzielnym finale (31 maja) zwycięzcą został Tomasz Jarosz, od 17 lat funkcjonariusz Straży Granicznej. Jest też wokalistą grupy Lachersi, która w piątej edycji "Must Be The Music" (Polsat) dotarła do ścisłego finału.

Wideo Lachersi - ĆWIERĆFINAŁ Must Be The Music "Kozali mi łorać"

Do finałowej trójki "Szansy" dostali się Tomasz Jarosz, Julia Bojur (zaśpiewała z Alicją Majewską i Sławkiem Uniatowskim) i Sylwia Frączek (razem z Krystyną Prońko i Januszem Szromem). Tomasz Jarosz w programie zaśpiewał piosenki "Ławka" Formacji Nieżywych Schabuff (z liderem tej formacji Olkiem Klepaczem) i "Póki na to czas" De Mono.

W wielkim finale gościnnie wystąpiła zwyciężczyni pierwszej edycji "Szansy na sukces. Opole 2020" - Izabela Zalewska, która zaśpiewała piosenkę Alicji Majewskiej "Odkryjemy miłość nieznaną". Zalewska i Jarosz w nagrodę wystąpią w koncercie Debiuty podczas Festiwalu w Opolu.



Program nawiązuje do słynnego cyklu Elżbiety Skrętkowskiej "Szansa na sukces", emitowanego w TVP2 w latach 1993-2012.