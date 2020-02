"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Albert Černý (Lake Malawi) z piosenką "Lucy". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

W finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" znany z czeskiego zespołu Lake Malawi Albert Černý wykona piosenkę "Lucy". Do sieci trafił już teledysk do tego nagrania.

Albert Černý został finalistą "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" /TVP / Agencja FORUM

Emitowany przez Telewizję Polską program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" wyłoni wykonawcę, który będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 w Holandii. W skład jury weszli Michał Szpak, Gromee i Cleo.

Wideo Albert Černý trzecim i ostatnim finalistą Szansy Na Sukces Eurowizja 2020!

Reklama

Do finału zakwalifikowali się Kasia Dereń ("Ufaj mi"), Alicja Szemplińska i Albert Černý. Reprezentanta Polski na Eurowizję 2020 poznamy w niedzielę (23 lutego, początek godz. 15.15).

Każdy z uczestników zaśpiewa dwie piosenki: cover eurowizyjnego przeboju oraz utwór, z którym chce wystąpić w konkursie.

Jako pierwszy swoje karty odkrył Albert Černý, który z grupą Lake Malawi reprezentował Czechy na Eurowizji 2019 (zajęli wtedy 11. miejsce w finale z piosenką "Friend of a Friend").



W finale "Szansy na sukces" wykona utwór "Lucy" przygotowany z Lake Malawi.

Poza nim piosenkę napisali brytyjski muzyk Alasdair Bouch, Joakim With Steen (znany jako JOWST - reprezentował Norwegię podczas Eurowizji 2017), Cesár Sampson (jako reprezentant Austrii zajął 3. miejsce na Eurowizji 2018) oraz Lasse Piirainen (połowa duetu Norma John, który reprezentował Finlandię na Eurowizji 2017).

Piosenka została zainspirowana spotkaniem w press roomie z współprowadzącą Eurowizji 2019 Lucy Ayoub podczas konkursu w Tel Awiwie. W teledysku pojawia się za to inna Lucy - youtuberka Lucie Ehrenbergerova.

Clip Lake Malawi Lucy

Sprawdź tekst piosenki "Lucy" w serwisie Teksciory.pl!

Kim jest Albert Černý?

To wokalista działającej od 2013 r. grupy Lake Malawi, którą razem z nim tworzą także Antonín Hrabal (perkusja) i Jeroným Šubrt (gitara basowa, klawisze).

Debiutancki singel - "Always June" ( posłuchaj! ) - swoją premierę miał w 2014 roku. Następnie w 2015 roku ukazała się EP-ka formacji "We Are Making Love", natomiast ich pełnoprawny album "Surrounded By Light" do sprzedaży trafił w 2017 roku.

Lake Malawi zagrali już kilkaset koncertów w całej Europie, w tym w Polsce. Na Eurowizję 2019 dostali się dzięki zwycięstwu w czeskich preselekcjach z piosenką "Friend of a Friend" .

Wideo Czech Republic - LIVE - Lake Malawi - Friend Of A Friend - First Semi-Final - Eurovision 2019

Sprawdź tekst piosenki "Friend of a Friend" w serwisie Tekściory.pl!

Albert Černý ma bardzo bliskie powiązania z naszym krajem.

"Część mojej rodziny od strony mamy pochodzi z Polski i chodziłem do polskiej szkoły podstawowej w Trzyńcu na Zaolziu w Czechach. Tam właśnie zacząłem śpiewać i grać, kiedy miałem dwanaście lat. Mój dziadek był aktorem w polskim teatrze i babcia przeprowadziła się do Czech z okolic Wrocławia. W domu rozmawiamy gwarą cieszyńską" - mówił Dziennikowi Eurowizyjnemu.

Wideo Duncan Laurence z Holandii wygrał 64. Konkurs Piosenki Eurowizji."Rok temu pisałem piosenki w swojej sypialni, a teraz jestem tutaj" (Associated Press/x-news)

Černý nie ukrywa również, że często odwiedza Polskę. W Warszawie poznał się m.in. z Mikołajem Trybulcem, członkiem Linii Nocnej ( sprawdź piosenkę "Gdzie jestem ja"! ), który był jednym z producentów eurowizyjnego numeru "Friend of a Friend" (drugim był Jan Steinsdorfer).



Wideo Lake Malawi - Friend Of A Friend - Czech Republic 🇨🇿- Official Music Video - Eurovision 2019

Wokalista w rozmowie z Dziennikiem Eurowizyjnym zdradził też, że koleguje się z Ewą Farną i zdarza mu się słuchać polskich wykonawców takich jak Czesław Niemen i Perfect.

Eurowizja 2019: Pierwszy półfinał 1 / 12 14 maja odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Zobacz, kto wystąpił! Kate Miller-Heidke (Australia) Źródło: East News Autor: JACK GUEZ / AFP udostępnij

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.