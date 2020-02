"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Albert Černý (Lake Malawi) ostatnim finalistą. TVP zmienia regulamin

Znany z czeskiego zespołu Lake Malawi Albert Černý został ostatnim zwycięzcą polskich eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Czy to dla niego TVP zmieniła regulamin?

Albert Černý został ostatnim finalistą polskich preselekcji do Eurowizji 2020 /Karol Makurat / Reporter

Emitowany przez Telewizję Polską program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" wyłoni wykonawcę, który będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 w Holandii.

W skład jury weszli Michał Szpak, Gromee i Cleo, która została wybraną przewodniczącą. Uczestnicy trzeciego, ostatniego odcinka półfinałowego zaprezentowali się w piosenkach The Beatles.

Na scenie kolejno wystąpili Marek Kaliszuk ("Help!"), mieszkający w Polsce od 13 lat amerykański wokalista Nick Sinckler ("Can't Buy Me Love"), Basia Gąsienica-Giewont ("Love Me Do"), pochodzący z Czech Albert Černý ("Please Please Me"), Norbert Legieć ("She Loves You"), Marzena Ryt ("Twist And Shout") i Adrian Makar ("A Hard Day's Night").

"Znowu się mocno spieraliśmy" - powiedziała Cleo przed ogłoszeniem wyników.

Wyróżnienia przyznano Barbarze Gąsienicy-Giewont i Nickowi Sincklerowi. Zwycięzcą trzeciego odcinka został natomiast wybrany Albert Černý.

Tym samym zostało on ostatnim finalistą, dołączając do Kasi Dereń i Alicji Szemplińskiej. Reprezentanta Polski na Eurowizję 2020 poznamy w niedzielę (23 lutego, początek godz. 15.15).

Kilka dni przed ostatnim półfinałem TVP zmieniła regulamin polskich preselekcji. Wcześniejsze zasady stanowiły, że kandydatami do wyjazdu na konkurs muszą być "osoby posiadające obywatelstwo polskie lub zamieszkujące w Polsce". Zaktualizowane zasady nie zawierają już tego podpunktu. Pojawiły się spekulacje, że ta zmiana mogła być wprowadzona właśnie w związku z osobą Alberta Černýego. W komentarzach internautów nie brak znów głosów o ustawce, bo większość wskazywała na Nicka Sincklera.

"Poziom odcinka niski i piosenki dobrane fatalnie", "Tak jak w 'The Voice Kids' tak tu wszystkiego się też można domyśleć . Wiadomo że Alicja musi mieć słabszą konkurencję..." - komentowali internauci.



Wprowadzono też zapis dotyczący wyróżnionych wykonawców. Podobnie jak finaliści są oni zobowiązani do zawarcia umowy z impresariatem TVP "określającej jego udział w konkursie 'Szansa na sukces. Eurowizja 2020' oraz późniejsze artystyczne wykonania aż do ewentualnego Finału Eurowizji 2020 w Rotterdamie". Ten zapis można interpretować jako możliwość przyznania "Złotego biletu" jednemu z wyróżnionych artystów. TVP ma możliwość dopuszczenia czwartego finalisty.



Kim jest Albert Černý?

To wokalista działającej od 2013 r. czeskiej grupy Lake Malawi, którą razem z nim tworzą także Antonín Hrabal (perkusja) i Jeroným Šubrt (gitara basowa, klawisze).

Debiutancki singel - "Always June" ( posłuchaj! ) - swoją premierę miał w 2014 roku. Następnie w 2015 roku ukazała się EP-ka formacji "We Are Making Love", natomiast ich pełnoprawny album "Surrounded By Light" do sprzedaży trafił w 2017 roku.

Lake Malawi zagrali już kilkaset koncertów w całej Europie, w tym w Polsce. Na Eurowizję 2019 dostali się dzięki zwycięstwu w czeskich preselekcjach z piosenką "Friend of a Friend" .

Albert Černý ma bardzo bliskie powiązania z naszym krajem.

"Część mojej rodziny od strony mamy pochodzi z Polski i chodziłem do polskiej szkoły podstawowej w Trzyńcu na Zaolziu w Czechach. Tam właśnie zacząłem śpiewać i grać, kiedy miałem dwanaście lat. Mój dziadek był aktorem w polskim teatrze i babcia przeprowadziła się do Czech z okolic Wrocławia. W domu rozmawiamy gwarą cieszyńską" - mówił Dziennikowi Eurowizyjnemu.

Černý nie ukrywa również, że często odwiedza Polskę. W Warszawie poznał się m.in. z Mikołajem Trybulcem, członkiem Linii Nocnej ( sprawdź piosenkę "Gdzie jestem ja"! ), który był jednym z producentów eurowizyjnego numeru "Friend of a Friend" (drugim był Jan Steinsdorfer).



Wokalista w rozmowie z Dziennikiem Eurowizyjnym zdradził też, że koleguje się z Ewą Farną i zdarza mu się słuchać polskich wykonawców takich jak Czesław Niemen i Perfect.

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.