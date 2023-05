Systemik Viølence: Płyta "Negative Mangel Attitude" w szczegółach

"Negative Mangel Attitude", druga płyta Systemik Viølence, który łączy w swej muzyce punkową surowość Anti-Cimex i mroczne oblicze Darkthrone, trafi do sprzedaży nakładem RSR Records (na winylu), Doomed Records i Ragingplanet (wersja CD) oraz Regulator Records i Ring Leader (na kasecie). Premierę zaplanowano na 30 czerwca.

W aktualnym składzie mającego swe korzenie w Japonii Systemik Viølence figurują wokalista Ujï Kiråi, gitarzysta J. Yagï, basista Zëusu Bäsuku i perkusista Izākåya Tatsushima. W utworze "Extinta Raiva" wystąpił gościnnie Paulo Rui, frontman portugalskich formacji Besta i Redemptus.

Reklama

"Satanarkist Attack", debiutancki album Systemik Viølence, miał swą premierę pod koniec 2017 roku.

Wywrotowy teledysk do nowej kompozycji "Uncivil Disobedience" Systemik Viølence możecie zobaczyć poniżej:

Wideo SYSTEMIK VIØLENCE - Uncivil Disobedience (OFFICIAL VIDEO)

Na płycie "Negative Mangel Attitude" znajdziemy 10 numerów. Oto ich tytuły:

1. "Self Reliance"

2. "Uncivil Disobedience"

3. "Extinta Raiva"

4. "Moral Stabbing"

5. "Intellectual Prolapse"

6. "Into Disbelief"

7. "Laws Of The Purge"

8. "Ego Is The Bastard"

9. "We Are The Grave To The Posers"

10. "Scene Stomper".