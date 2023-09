Taylor Hawkins założył Chevy Metal wraz z kumplami Wileyem Hodgdenem i Mickiem Murphym w 2013 roku. Frontmanem zespołu jest obecnie syn zmarłego muzyka - 17-letni Shane Hawkins.



Ostatni ich występ odbył się w Rock & Roll Pizza Bar w Harley's Valley Bowl. Jest to lokalna restauracja połączona z barem i kręgielnią w Simi Valley w Kalifornii. Grali głównie utwory z repertuaru Van Halen, Led Zeppelin, Mötley Crüe, The Rolling Stones i Queen, kładąc na ten ostatni zespół największy nacisk, gdyż była to ulubiona grupa Taylora Hawkinsa.

Reklama

Taylor Hawkins (1972-2022) 1 / 8 Ciało muzyka zostało znalezione w hotelu w Bogocie, gdzie zespół miał zagrać koncert. Na razie nie podano przyczyny śmierci. Źródło: Getty Images Autor: Rich Fury

Taylor Hawkins - przyczyny śmierci

Przypomnijmy, że 50-letni Taylor Hawkins z Foo Fighters został znaleziony martwy 25 marca 2022 w pokoju hotelowym przy Casa Medina w Bogocie (Kolumbia). Tego samego dnia zaplanowano występ zespołu na festiwalu Picnic Stereo w Bogocie. Śledztwo w sprawie jego niespodziewanej śmierci i badania toksykologiczne doprowadziły do wykrycia w organizmie muzyka dziesięciu substancji psychoaktywnych.



Wielu uznawało go za najlepszego perkusistę wszech czasów. Fani wielokrotnie oddawali mu hołd, lecz najbardziej spektakularne wspomnienie odbyło się w pierwszą rocznicę jego śmierci w największej belgijskiej sali koncertowej - Sportpaleis Antwerp. Stu perkusistów połączyło siły z zespołem Black Box Revelation, aby zagrać niepowtarzalną wersję piosenki "My Hero" z 1998 roku. Dodatkowo na kilku koncertach Foo Fighters za bębnami usiadł właśnie Shane Hawkins, by uczcić pamięć po ojcu.

Wideo 100 perkusistów wykonuje "My Hero" Foo Fighters

Koncert Chevy Metal w kręgielni

Podczas koncertu Chevy Metal fani byli niezwykle zdumieni, gdy poza Shane'em Hawkinsem na scenie pojawił się Dave Grohl. Były perkusista Nirvany i założyciel, wokalista, a także gitarzysta grupy Foo Fighters chciał wesprzeć zespół i ponownie przypomnieć o swoim przyjacielu. Zespół rozpoczął wieczór wyjątkowym wykonaniem przeboju The Police "Next To You" z 1978 r. Następnie zagrali "You Really Got Me" The Kinks (znane później z wersji Van Halen), a później przyszła pora na "Jazz Odyssey" prosto ze Spinal Tap.

Wideo Chevy Metal podczas koncertu w Rock & Roll Pizza

Nie mogło zabraknąć takich klasyków, jak "Tie Your Mother Down" zespołu Queen i "Moonage Daydream" Davida Bowiego. Fanów czekała jeszcze jedna niespodzianka. Na scenie pojawił się perkusista Red Hot Chili Peppers i prywatnie bliski przyjaciel Taylora Chad Smith. Zagrał cover AC/DC "Dirty Deeds Done Dirt Cheap".

"Chcę się tylko upewnić, że nie schrzanię tekstu, więc będę się posiłkował telefonem" - powiedział pół żartem Smith, po czym dodał: "Wiem, że to nie jest zbyt rockandrollowe, ale nie mam wyjścia".