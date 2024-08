Syn Ostrowskiej poszedł w jej ślady. Na dołączenie do zespołu musiał zapracować

Małgorzata Ostrowska zyskała popularność wraz z występami z powstałą w 1981 roku grupą Lombard . To oni odpowiadają za nagranie tak wielkich przebojów, jak "Szklana pogoda" czy "Przeżyj to sam" , skomponowanych przez Grzegorza Stróżniaka . Od 1993 roku artystka rozwija karierę solową.

Przed dołączeniem Dominika do zespołu mamy, był on członkiem mniejszych grup, w których rozwijał swoje umiejętności. Jak podkreślała Ostrowska w rozmowie z Plejadą, wybór tej ścieżki był wyłącznie jego decyzją.

"Nikt go do tego nie zmuszał. Nikt, absolutnie. To jest jego decyzja. Mało tego, on ma w sobie bardzo wiele pokory. Chylę czoła, ponieważ osiem lat pracował w moim zespole jako pracownik techniczny, a jednocześnie miał swój zespół, grywał w różnych amatorskich zespołach koleżeńskich. Uczył się grać. Dopiero w momencie, kiedy osiągnął pewien poziom, zaprosiłam go do grania" - twierdziła wokalistka.