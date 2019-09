Sylwia Grzeszczak świętuje 10-lecie płytą "Best Of Live: 10ten Tour". Zobacz teledysk "Rakiety"

Z okazji jubileuszu 10-lecia wydania pierwszego albumu, Sylwia Grzeszczak prezentuje koncertową płytę "Best Of Live: 10ten Tour", który jest zapisem jej występu w trójmiejskiej Ergo Arenie. Premiera albumu - 20 września.

Sylwia Grzeszczak świętuje 10-lecie swojej kariery /Piotr Matusewicz / East News

Sylwia Grzeszczak jest obecna na polskiej scenie muzycznej ponad 10 lat. W dorobku ma cztery płyty - ostatnia to "Tamta dziewczyna" z tytułowym przebojem, który osiągnął status podwójnego diamentu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwia Grzeszczak chroni swoją prywatność Newseria Lifestyle

W związku z 10. rocznicą wydania debiutanckiego albumu "Ona i On" wokalistka wyruszyła w trasę koncertową pod tytułem "10Ten Tour". W największych miastach Polski usłyszeć można było najpopularniejsze przeboje Sylwii w aranżacjach przygotowanych specjalnie na dziesięciolecie jej pracy artystycznej.



Krążek "Best Of Live: 10ten Tour" jest zapisem występu Sylwii Grzeszczak w trójmiejskiej Ergo Arenie. Na płycie usłyszeć można przekrój twórczości artystki w nowych aranżacjach.



W przedsprzedaży do "Best Of Live: Ten Tour" dołączana jest dodatkowa płyta zawierająca zupełnie nowy singel Grzeszczak zatytułowany "Rakiety".

Clip Sylwia Grzeszczak Rakiety

Pochodząca z Poznania piosenkarka ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina, w klasie fortepianu. Jej solowe albumy: "Sen o przyszłości" (2011), "Komponując siebie" (2013) i "Tamta dziewczyna" (2016) uzyskały status potrójnie platynowej płyty oraz zajęły kolejno 1. i 2. miejsce na liście sprzedaży płyt w Polsce. "Tamta dziewczyna" uzyskała status podwójnie platynowej płyty.



Większość wydanych przez piosenkarkę singli stało się przebojami, jak "Małe rzeczy", "Sen o przyszłości", "Pożyczony" oraz "Tamta dziewczyna", które zajęły 1. miejsce na liście AirPlay, najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych.

Clip Sylwia Grzeszczak Tamta dziewczyna

Teledysk do piosenki "Tamta dziewczyna" był najpopularniejszym klipem w Polsce w 2016 r. i uzyskał ponad 110 mln wyświetleń. Singiel z tym utworem sprzedał się cyfrowo w nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy, co dało mu status podwójnie diamentowego singla.



W 2014 r. Grzeszczak poślubiła Marcina "Libera" Piotrowskiego. Para doczekała się córki.

