Sylwestrowa Moc Przebojów w Chorzowie: Prowadzący w rytm przebojów Boney M. [WIDEO]

Jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie będzie Liz Mitchell z grupy Boney M.

Paulina Sykut-Jeżyna i Agnieszka Hyży poprowadzą Sylwestrową Moc Przebojów w Chorzowie AKPA

Sylwestrowa impreza Polsatu w tym roku odbędzie się na odnowionym Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Wcześniej Telewizja Polsat i Miasto Katowice przez trzy lata z rzędu wspólnie żegnały rok pod hasłem Sylwestrowa Moc Przebojów. Poprzednie imprezy stacja transmitowała z Gdyni (lata 2013-2014), Warszawy (lata 2008-2012) i Krakowa (lata 2006-2007).

Ostatniego dnia 2018 r. w Chorzowie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak, gwiazda rock polo Sławomir (będzie także na sylwestra TVP w Zakopanem), Ewa Farna, Michał Wiśniewski, Cleo (trenerka nowej edycji "The Voice Kids" w TVP2), Grzegorz Hyży (trener "The Voice of Poland"), Ewelina Lisowska, Mateusz Ziółko, Łobuzy, Enej, Feel, Piersi oraz Liz Mitchell z Boney M.

Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Hyży, Elżbieta Romanowska, Ola Kot z Radia Eska, Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor, Maciej Rock, Rafał Maserak oraz Kabaret Para nr 2 - Ewa Błachnio i Łukasz Kaczmarczyk.

To właśnie oni dali się ponieść przebojom Boney M., które w Chorzowie zaśpiewa Liz Mitchell, jedna z wokalistek tej dyskotekowej grupy.

Do najbardziej znanych utworów formacji należą m.in. "Rivers Of Babylon", "Daddy Cool" i "Rasputin", które na pewno pojawią się na sylwestra.