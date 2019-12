Sylwester z Polsatem: Michał Szpak zdradza tajemnice o swoich kreacjach

Jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie Michał Szpak, który wykona między innymi "Color Of Your Life", ale też zaskoczy coverami. Piosenkarz znany jest także z oryginalnych kreacji.

Michał Szpak jest znany z oryginalnych kreacji /Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

Wokalista uwielbia eksperymentować ze scenicznymi kreacjami, a jego stylizacje zawsze przykuwają uwagę. "Moje stroje są nie tylko wyrazem artystycznym, ale też przekazaniem konkretnej idei" - komentuje Szpak.

Piosenkarz podkreśla, że ma ich bardzo dużo. "Jest kilka miejsc, w których je przechowuję, bo niestety w moim mieszkaniu już się nie mieszczą, więc czasami są u znajomych, czasami są one w piwnicy" - mówi trener The Voice of Poland.

"Może w przyszłości będzie tak, że będę sobie w stanie otworzyć takie własne małe muzeum kreacji, które były dla mnie znaczące" - dodaje.



Także kreacja sylwestrowa Szpaka będzie miała wyjątkowe znaczenie.



"Strój na Sylwestra na pewno będzie wyrażał moją radość wejścia w Nowy Rok, ale też będzie takim kostiumem, który będzie zaznaczał walkę, bo przecież Nowy Rok przynosi nowe wyzwania, którym będzie trzeba stawić czoła. Na pewno będzie kilka wyjść, więc ukażę siebie w kilku odsłonach - trochę romantycznej, trochę rockowej, na pewno też w mrocznej" - zdradza wokalista.



Sylwester z Polsatem 2019/2020 kolejny raz odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Widzowie usłyszą tam m.in. dwa polskie przeboje tego roku: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej.

Oprócz tego na scenie pojawią się m.in. Sławomir i Kajra, Cleo, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, a także gwiazdy disco polo: Long & Junior, MiG czy After Party.