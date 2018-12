"Cieszę się, że mamy świetnego sylwestra. Inni podkradają nam artystów. Ale nas nie dogonią. Mamy wspaniałego sylwestra" - tak Jacek Kurski komentował, że znany z przeboju "Miłość w Zakopanem" Sławomir wystąpi także na sylwestrowej imprezie Polsatu w Chorzowie.

Jacek Kurski zaprosił do Zakopanego Sławomira i jego żonę Kajrę /Sylwia Dąbrowa/Polska Press / East News

Jak już informowaliśmy, tegoroczny Sylwester Marzeń z Dwójką ponownie odbędzie się w Zakopanem.

Gwiazdy Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem

O szczegółach poinformowano na środowej konferencji prasowej.



"Plejada krajowej czołówki gwiazd i zagranicznych wykonawców wystąpi w Zakopanem. W ubiegłym roku rozbiliśmy system oglądalności. Prawie 8 mln widzów w piku oglądało występ Zenka Martyniuka. Dlaczego w Zakopanem nie będzie kogoś takiego jak Luis Fonsi? W tym roku na świecie nie było przeboju, który miałby 5 miliardów wejść. Gdyby był, to jego wykonawca oczywiście zaśpiewałby u nas na Sylwestrze, tak jak Roksana Węgiel, która przebojem weszła do europejskiej muzyki i wygrała Eurowizję Junior. Wyznaczamy trendy. Inni chcieliby mieć naszych wykonawców, ale nas nie dogonią. Znowu będziemy mieli najwspanialszy Sylwester Marzeń i już dzisiaj na niego zapraszam" - powiedział Jacek Kurski, prezes TVP.

W zeszłym roku największą gwiazdą sylwestrowej imprezy TVP był wspomniany portorykański piosenkarz i kompozytor Luis Fonsi, który m.in. zaśpiewał swój największy hit "Despacito".



Sylwester Marzeń z Dwójką - Zakopane, 31 grudnia 2017 r.

"Cieszę się wraz z mieszkańcami Zakopanego, że w tym roku już po raz trzeci wspólnie z Telewizją Polską możemy gościć Państwa w naszym mieście podczas Sylwestra, tym bardziej, że odbywa się on w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mam nadzieję, że każdy, kto przyjedzie w tę noc do nas pod Tatry, zapamięta ten moment do końca życia i będzie do nas często wracał" - mówił Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Imprezę TVP w tym roku otworzy Sławomir z żoną Kajrą, którzy razem wykonają przebój "Miłość w Zakopanem". Później małżeński duet helikopterem przeniesie się na do Chorzowa, gdzie na Stadionie Śląskim odbywać się będzie Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu.

Na Równi Krupowej w Zakopanem pojawią się także m.in. Zenek Martyniuk z hitem "Życie to są chwile", Marcin Miller z zespołem Boys, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, trio z Małopolski Komodo, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Papa D, Golec uOrkiestra, juror "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski oraz znani z "The Voice of Poland" Marcin Sójka i Michał Szczygieł.

Widzowie Dwójki będą się bawić w rytmach "Ci Sara" i "Felicita" w wykonaniu Al Bano i Rominy Power, "Acapulco" Ricchi e Poveri oraz największych przebojów Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking.

Jacek Kurski podkreślał tez kilkakrotnie, że to na imprezie TVP utwór "Anyone I Want To Be" zaśpiewa Roksana Węgiel,, tegoroczna zwyciężczyni "The Voice Kids" i Eurowizji Junior.

Imprezę w Zakopanem poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kammel. O relacje zakulisowe zadbają Norbi oraz Damian Michałowski z Radia Zet.