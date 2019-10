Sylwester TVP w Zakopanem pod Wielką Krokwią? TPN wyraża zaniepokojenie

Gdzie odbędzie się tegoroczny Sylwester Marzeń TVP2 organizowany w Zakopanem? Zaniepokojenie doniesieniami "Tygodnika Podhalańskiego" wyraził Tatrzański Park Narodowy.

Po raz pierwszy TVP zorganizowała swoją imprezę sylwestrową w Zakopanem w 2016 r. Od tego czasu publiczny nadawca żegna stary i wita nowy rok pod Tatrami, a prezes TVP Jacek Kurski chwali się gwiazdami i wynikami oglądalności.

Średnia oglądalność ostatniego Sylwestra Marzeń z Dwójką wynosiła 5,61 mln widzów (dane Nielsena).

Zagranicznymi gwiazdami byli duet Al Bano i Romina Power, Ricchi e Poveri, znany z grupy Modern Talking wokalista Thomas Anders i Hiszpan Alvaro Soler, który wykonał swoje największe przeboje "La Cintura" ( posłuchaj! ), "Sofia" ( posłuchaj! ) i "El Mismo Sol" ( sprawdź! ).

Na scenie na Równi Krupowej zaprezentowali się także m.in.: Sylwia Grzeszczak, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 Roksana Węgiel, Sławomir z żoną Kajrą, Golec uOrkiestra i Gromee, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, świętujący urodziny w Nowy Rok Dawid Kwiatkowski, Margaret oraz Marcin Sójka i Michał Szczygieł (obaj znani z "The Voice of Poland").

Ogromnym wzięciem w Zakopanem cieszyły się przeboje disco polo, które wykonywali Zenek Martyniuk ("Przekorny los" - posłuchaj! , "Przez twe oczy zielone" - posłuchaj! , "Kochana wierzę w miłość" - posłuchaj! ), Boys oraz Weekend.



"Te trzy sukcesy z rzędu nie dają nam prawa wyboru, musi być sylwester w Zakopanem. (...) Jestem bardzo szczęśliwy, że ten rodzaj świeckiej tradycji, czyli sylwester narodowy w Zakopanem przyjął się i po raz trzeci z rzędu rozbił bank oglądalności" - mówił Jacek Kurski w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Lokalny"Tygodnik Podhalański" informuje, że TVP zastanawia się nad zmianą lokalizacji imprezy - z Równi Krupowej na teren pod Wielką Krokwią.

Władze Zakopanego podkreślają, że sprawa miejsca tegorocznej zabawy wciąż pozostaje otwarta, ale przyznają też, że telewizja proponuje zmianę.

"TVP ma swoje techniczne wymagania, ma swoje racje i przekonuje nas do nich, ale my też mamy argumenty. Teraz trwają ustalenia dotyczące lokalizacji imprezy sylwestrowej. Zdajemy sobie sprawę, że czasu zostało już bardzo niewiele. O szczegóły związane z wyborem miejsca i organizacją wydarzenia proszę pytać głównego organizatora tj. Telewizję Polską" - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Anna Karpiel-Semberecka, kierownik biura komunikacji społecznej i promocji Urzędu Miasta Zakopane.

"Decyzja dotycząca szczegółowej lokalizacji koncertu sylwestrowego nie została jeszcze podjęta. W tym roku widowisko będzie niespodzianką dla widzów. Liczymy, że impreza przyciągnie przed telewizory rekordową liczbę osób. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że współpraca z Miastem Zakopane układa się doskonale i przynosi korzyści obu stronom" - przekazało portalowi Wirtualnemedia.pl centrum informacji TVP.

Na Twitterze komentarz w sprawie zmiany miejsca wystosował Tatrzański Park Narodowy, którego teren znajduje się blisko Wielkiej Krokwi.

"Nie ukrywamy, że budzi to nasz niepokój. Zgłosiliśmy uwagi do Ministerstwa Środowiska. Należy jednak poczekać na rozwój wypadków. W tej chwili jest za wcześnie, by komentować te plany" - czytamy.