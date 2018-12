Sylwester Polsatu na Stadionie Śląskim w Chorzowie? Michał Szpak pierwszą gwiazdą

W tym roku impreza sylwestrowa Polsatu nie odbędzie się w Katowicach. Według nieoficjalnych doniesień, koncert ma zostać zorganizowany na odnowionym Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Michał Szpak będzie jedną z gwiazd sylwestra Polsatu AKPA

Telewizja Polsat i Miasto Katowice przez trzy lata z rzędu wspólnie żegnały rok pod hasłem Sylwestrowa Moc Przebojów.

Wcześniej transmitowano imprezy z Gdyni (lata 2013-2014), z Warszawy (lata 2008-2012) i z Krakowa (lata 2006-2007).

Ostatniego dnia 2017 r. na scenie wystąpili m.in. Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Michał Wiśniewski, Mesajah, Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Feel, Sebastian Riedel i Cree, Boys, Weekend, MIG, Łobuzy, Piękni i Młodzi oraz zagraniczne gwiazdy: Álvaro Soler, znany z hitu "Sofia", holenderski zespół Vengaboys oraz Danzel (przebój "Pump It Up").

Sylwestrowa Moc Przebojów - Katowice, 31 grudnia 2017 r.

Wiadomo już, że w związku z trwającym do 14 grudnia szczytem klimatycznym ONZ COP24 nie ma szans, by sylwester odbył się ponownie w Katowicach. Demontaż hal w okolicach Spodka zakończy się dopiero po Nowym Roku.

"Dziennik Zachodni" podaje, że złożono wniosek o organizację imprezy masowej na Stadionie Śląskim w Chorzowie na 60 tys. osób.



Michał Szpak w rozmowie z Party.pl ujawnił, że wystąpi na sylwestrze Polsatu. To spora niespodzianka - w ostatnich latach był jedną z gwiazd sylwestra TVP w Zakopanem, jest też trenerem programu Dwójki "The Voice of Poland".

Michał Szpak po finale "The Voice of Poland"