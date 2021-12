Sylvia Novak ("Pierwsza miłość") z ważnym przekazem. Zobacz teledysk "Tacy sami"

Znana z serialu "Pierwsza miłość" Sylvia Novak, zaprezentowała nowy utwór, pt. "Tacy sami". W teledysku do piosenki, pojawiło się kilku znanych z przestrzeni publicznej osób, m.in. Rafał Grabias ("Królowe Życia"), Sylwester Wilk ("Ninja Warrior", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"), Izabela Zabielska (tiktokerka), czy Paweł Nowak (autor książki "Most Ikara").



"Pisząc utwór 'Tacy sami' chciałam przedstawić swoje stanowisko w sprawie tolerancji i akceptacji. Żyjemy w czasach, w których 'modne' są podziały. Bardzo łatwo przypisujemy sobie stereotypowe i często krzywdzące opinie, a przecież wszyscy w środku jesteśmy TACY SAMI" - mówi Sylwia Nowak.

"Bardzo się cieszę, że w teledysku do utworu zgodziło się wziąć udział wielu moich medialnych przyjaciół, którzy reprezentują różne społeczne środowiska, a zarazem - na co dzień mierzą się z bardzo krzywdzącymi, stereotypowymi ocenami" - dodała aktorka i wokalistka.

Clip Sylvia Novak tacy sami [Official Video]

Sprawdź tekst piosenki "Tacy sami" w serwisie Tekściory!



Swoją wokalną przygodę Sylvia rozpoczynała mając 4 lata, kiedy śpiewała swojemu dziadkowi. W latach dziecięcych sama zabiegała, by rozwijać się muzycznie, co pokazywała wygrywając liczne dziecięce festiwale. Ukończyła I st. Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Radomsku w klasie fortepianu. W ostatnich latach rozwijała swój talent wokalny m.in. pod okiem Elżbiety Zapendowskiej. Obecnie trenuje swój wokal w Szkole Gospel u założycielki tej szkoły - Anny Bajak.

