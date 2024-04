Trzecią płytę muzyków z Vancouveru nagrano i zmiksowano w studiu Little Red Sounds pod okiem Ryana Sheparda. Masteringiem zajął się Brad Boatright ze studia Audiosiege. Okładkę "Never Return" zaprojektowała artystka o swojsko brzmiącym nazwisku Basia Swieczko.

"O ile poprzednie materiały ukazywały brzmieniową dychotomię Svneatr w postaci nastrojowych pasaży, o tyle na 'Never Return' większą obecność zaznaczają wpływy progresywne. To jedno z naszych najmroczniejszych dokonań z niespotykanym dotąd w takim zakresie instrumentalnym eksperymentowaniem" - precyzuje Vitharr Monteith, grający na gitarze wokalista grupy Svneatr, której brzmienie na nowym albumie wzbogacono także po raz pierwszy o czysty śpiew oraz dźwięki wiolonczeli i kontrabasu.

Po dwóch albumach wydanych własnym sumptem, "Never Return" będzie pierwszym materiałem kanadyjskiego kwartetu w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records. Premiera trzeciej płyty Svneatr odbędzie się 10 maja.

Kanadyjczycy wypuścili niedawno singel do tytułowej kompozycji z longplaya "Never Return". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo SVNEATR - NEVER RETURN (OFFICIAL VIDEO)

Svneatr - szczegóły albumu "Never Return" (tracklista):

1. "Mechanical Wolves"

2. "Never Return"

3. "...And When Comes The Storm"

4. "Omen"

5. "Blackout"

6. "Reaper Of The Universe".