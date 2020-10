Svartsyn przed premierą płyty "Requiem"

Pod koniec października szwedzki projekt Svartsyn spod znaku black metalu wyda nowy album.

Svartsyn szykuje się do premiery kolejnego albumu /materiały prasowe

"Requiem", 10. płytę projektu dowodzonego przez Orniasa (wokal / gitara / bas), już po raz kolejny zarejestrowano w belgijskim studiu Mortsella. Podobnie rzecz miała się z miksem i masteringiem, które odbyły się ponownie w studiu Clintworks (Amon Amarth, Misery Index).

W sesji nagraniowej już po raz piąty wspomógł gościnnie Orniasa belgijski perkusista Ignace "Hammerman" Verstrate.

Autorem okładki jest od lat współpracujący z projektem Svartsyn, amerykański artysta Chadwick St. John.

Nowy longplay Svartsyn wyda tym razem szwedzka Carnal Records (wcześniej przez lata projekt związany był z naszą Agonia Records). Premiera "Requiem" odbędzie się 30 października.

Nowej kompozycji "Little Horn" Svartsyn możecie posłuchać poniżej:

Wideo SVARTSYN - "Little Horn" (from the album 'Requiem')

Oto lista utworów albumu "Requiem":

1. "The Pale Horse"

2. "Inner Demonic Rise"

3. "Mystery Babylon"

4. "The Desolate"

5. "Spiritual Subjection"

6. "Little Horn".