Po raz 56. odbyło się Super Bowl, czyli finał ligi futbolu amerykańskiego NFL, najbardziej medialne wydarzenie w USA. W przerwie finału ma miejsce tzw. half-time show - koncert muzyczny. Występ na Super Bowl jest uważany za wyróżnienie dla artysty. Muzycy występują za darmo, jednak wszystko rekompensuje im możliwość występu przed taką publicznością, a co za tym idzie - wzrost popularności i sprzedaży płyt.

Tym razem organizatorzy zdecydowali ponownie połączyć siły kilku wykonawców spod znaku Roc Nation. Wspólny koncert, który trwał kilkanaście minut, dali: Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige oraz Dr. Dre.

"Half-time show w tym roku epickie", "Co ja tu będę pisał, wystarczy poczytać komentarze. Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar i Mary J Blige. Piękne half-time show", "To było legendarne! Jak oni chcą to przebić w przyszłości? Sztuka. To już przeszło do historii" - tego typu opinie można przeczytać w sieci.



Uwadze widzów nie umknął gest Eminema, który klęknął na scenie w ramach wsparcia aktywisty i rozgrywającego Colina Kaepenicka. Kaepenick kilka lat temu wykonał ten sam gest, by pokazać sprzeciw wobec brutalności amerykańskiej policji i dyskryminacji ze względu na rasę. Według doniesień mediów NFL zakazało raperowi jakichkolwiek manifestów w trakcie występu, jednak jak widać gwiazdor nie zastosował się do zaleceń.



Kolejnym wzruszającym momentem był hołd Dr. Dre dla 2Paca. Raper wykonał wers z kultowego utworu "California Love", a następnie dźwięki pianina zapowiedział kolejne legendarne nagranie - "I Ain't Mad At Cha". Przypomnijmy, że 2Pac zginął w wyniku ran postrzałowych 13 września 1996 roku (zamach przeprowadzono 7 września).

Wideo Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar FULL Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show

Gościnnie na scenie pojawił się 50 Cent. Legendarny raper wystąpił... wisząc do góry nogami. Fani zwrócili uwagę na jego odmieniony wygląd. "50 Cent po latach z lekką nadwagą", "Ale 50 Centa to żem nie poznał" - pisali.