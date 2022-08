Sumerlands: Drugi album "Dreamkiller" gotowy

Drugi, a zarazem pierwszy od sześciu lat album zespołu z Filadelfii wyprodukował Arthur Rizk, uznany fachowiec oraz gitarzysta i klawiszowiec w szeregach Sumerlands. Nagrania odbyły się w miejscowym studiu Redwood, gdzie wykonano również miks i mastering.

Nowy materiał Sumerlands będzie mieć swą premierę 16 września nakładem filadelfijskiej Relapse Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).

Do tytułowego numeru z longplaya "Dreamkiller" Sumerlands nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Dreamkiller

Oto program płyty "Dreamkiller":

1. "Twilight Points The Way"

2. "Heavens Above"

3. "Dreamkiller"

4. "Night Ride"

5. "Edge Of The Knife"

6. "Force Of A Storm"

7. "The Savior's Lie"

8. "Death To Mercy".