Suicidal Angels: Nowa płyta "Years Of Aggression"

Greccy thrashmetalowcy z Suicidal Angels przygotowali siódmy album.

Suicidal Angels szykują nowy materiał /Oficjalna strona zespołu

Płytę "Years Of Aggression" zarejestrowano w ateńskim studiu Zero Gravity oraz w niemieckim Soundlodge. Produkcją zajął się zespół. Autorem okładki jest uznany amerykański artysta Ed Repka (Megadeth, Death, Municipal Waste).



"Po trzech latach od wydania 'Division Of Blood', po intensywnym koncertowaniu i zaliczeniu licznych festiwali, nadszedł czas, by powrócić z nowym albumem!" - oznajmili Grecy.



Utwory na nowy longplay przygotował Nick Melissourgos, grający na gitarze wokalista i założyciel Suicidal Angels.



Za miks odpowiadał Jens Bogren, a za mastering Tony Lindgren - obaj ze szwedzkiego studia Fascination Street.



Album "Years Of Aggression" będzie mieć swą premierę 9 sierpnia nakładem austriackiej NoiseArt Records.



Teledysk do tytułowej kompozycji z poprzedniej płyty "Division In Blood" Suicidal Angels możecie sobie przypomnieć poniżej:

Na płycie "Years Of Aggression" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:



1. "Endless War"

2. "Born Of Hate"

3. "Years Of Aggression"

4. "Bloody Ground"

5. "D.I.V.A."

6. "From All The One"

7. "Order Of Death"

8. "The Roof Of Rats"

9. "The Sacred Dance With Chaos".