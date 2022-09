Strychnos: Szczegóły pierwszej płyty "A Mother's Curse"

Płytę "A Mother's Curse" wyprodukował (w tym miks i mastering) Lasse Ballade. Wyjątkiem były partie perkusji, które nagrano w studiu Starstruck, gdzie za konsoletą zasiadł Anders Lundemark, frontman duńskiej formacji Konkhra. Autorem okładki jest chilijski artysta Daniel Corcuera Urzùa.

Debiutancki album kopenhaskiego Strychnos będzie mieć swą premierę 4 listopada nakładem amerykańskiej Dark Descent Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że choć "A Mother's Curse" to pierwsza duża płyta Strychnos, zespół ten można uznać za weteranów duńskiej sceny metalowej, jako że jego początki sięgają drugiej połowy lat 90.

Longplay "A Mother's Curse" Strychnos pilotuje numer "Horror Sacred Torture Divine", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Strychnos - Horror Sacred Torture Divine

Oto lista kompozycji albumu "A Mother's Curse":

1. "Traumer"

2. "Blessed Be The Bastard Reign"

3. "A Mother's Curse"

4. "Horror Sacred Torture Divine"

5. "Regiments Of The Betrayed"

6. "Manus Nigra"

7. "Blind Eye Epiphany"

8. "The Doppelganger Stare".