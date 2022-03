Stricken przed premierą debiutanckiej płyty

Debiutancki longplay sludge / doommetalowego tria z Seattle, nagrano w studiu Well Wrought Audio. Okładkę "From A Well Of Emptiness, A Stygian Serpent Born" zaprojektował amerykański artysta Tom Denney.

Nowy materiał Stricken będzie mieć swą premierę 25 marca nakładem filadelfijskej Horror Pain Gore Death Productions (CD, cyfrowo).

Dodajmy, że w szeregach Stricken figurują grający na basie wokalista Rob Ropkins, gitarzysta Nick Charlton oraz perkusista o swojsko brzmiącym nazwisku Chris Wozniak.

Z otwierającym debiutancką płytę Stricken utworem "Consuming Misery" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Stricken - Consuming Misery (taken from the release on Horror Pain Gore Death Productions)

Oto program albumu "From A Well Of Emptiness, A Stygian Serpent Born":

1. "Consuming Misery"

2. "Divine Appointment"

3. "Sacrifice"

4. "Eon"

5. "Dishonored In Death"

6. "Sudden Fall"

7. "Beyond The Void".