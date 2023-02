Steve Vai jest prawdziwym wirtuozem gitary, wizjonerskim kompozytorem i producentem muzycznym, uznawanym za jednego z najlepszych gitarzystów wszech czasów.

Gry na gitarze zaczął się uczyć w wieku 12 lat od samego Joe Satrianiego, zaś w wieku lat 18 zaczął karierę u boku Franka Zappy. Przez te wszystkie lata zdobył wiele nagród - od statuetek Grammy zaczynając, a na Les Paul Awards kończąc.

Na swoim koncie ma około 60 płyt, a w jego dyskografii znajdują się m.in. albumy nagrane wspólnie z Zappą, Davidem Lee Rothem czy Whitesnake. Vai wciąż uczy też młodych adeptów sztuki grania na gitarze, m.in. w ramach Vai Academy.

Steve Vai zaprosił na scenę syna taksówkarza, który przywiózł go na koncert

Steve Vai to perfekcjonista i legenda. W Polsce zobaczymy go w trzech miastach: 1 maja (w ramach Gitarowego Rekordu Świata na festiwalu "3-Majówka") we Wrocławiu, 2 maja w Krakowie i dzień później (3 maja) w Lublinie.

Bilety na koncert w Lublinie są wyprzedane, natomiast wciąż można nabyć wejściówki na występ gitarzysty w Krakowie.

Podczas wizyty w naszym kraju Vai promować będzie swój dziesiąty solowy album, pt. "Inviolate". Na płycie muzyk przesuwa granice instrumentalnej muzyki gitarowej. Artysta dosłownie wynalazł nie tylko nową gitarę, ale także nową technikę gry na gitarze.