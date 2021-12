O śmierci muzyka poinformował wokalista Bronski Beat, Jimmy Somerville. Steve Bronski pochodził z Glasgow, a urodził się jako Steve Forrest i założył grupę Bronski Beat w 1983 roku wraz z wspomnianym już wokalistą oraz muzykiem Larrym Steinbachekiem.

Grupa cieszyła się wielką popularnością głównie w Wielkiej Brytanii i Europie. Najpopularniejszym utworem zespołu jest "Smalltown Boy", a do innych przebojów należą m.in. "Why?" czy "I Feel Love" z repertuaru Donny Summer.



Somerville napisał na Twitterze, że jest mu niezwykle trudno żegnać przyjaciela. "Smutno słyszeć, że Steve zmarł. Był utalentowanym i bardzo melodyjnym człowiekiem. Praca z nim nad piosenkami i jedną piosenką, która zmieniła nasze życie [Smalltown Boy - przyp. red.] i dotknęła tak wiele innych żyć, była zabawą i ekscytującym czasem" - czytamy we wpisie. Wspomniany utwór w środowisku gejowskim jest często traktowany jako jego hymn.

Grupa Bronski Beat powstała, gdy Bronski i Steinbachek poznali Somerville'a dzięki filmowi dokumentalnemu "Framed Youth - Revenge of the Teenage Perverts", który został nakręcony na festiwal sztuki LGBTQ.



Ich najbardziej znany utwór, "Smalltown Boy" (1983), był zarazem debiutanckim singlem. Synth-popowy klasyk dotarł do trzeciego miejsca na listach przebojów. Wideo opowiada historię młodego geja, który opuszcza rodzinne miasteczko, by szukać wolności w wielkim mieście.



"W tym czasie byliśmy po prostu trzema gejami, którzy założyli zespół - nie czuliśmy się częścią żadnego konkretnego ruchu" - mówił Bronski w 2018 roku w rozmowie z The Guardian. "Oczywiście, wiele lat później okazało się, że było więcej gejowskich artystów, niż opinia publiczna była w stanie uwierzyć".



Po dwóch latach działalności główny wokalista opuścił zespół, ale Bronski Beat kontynuował karierę i w 1985 roku osiągnął kolejny sukces - "Hit That Perfect Beat" dotarło w listopadzie na szczyty list przebojów. Grupa kontynuowała działalność w latach 80. i 90. XX wieku, a w 2017 roku wydała swój pierwszy nowy album od 22 lat, z Bronskim jako jedynym pozostałym oryginalnym członkiem. Larry Steinbachek zmarł w 2017 roku.