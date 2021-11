Stephen Sondheim nie żyje. Miał 91 lat

Autor piosenek odszedł w piątek rano (26 listopada) w swoim domu w Connecticut. Ikona Broadwayu zmarła w wieku 91 lat.

Jego adwokat, F. Richard Pappas, potwierdził smutną wiadomość, ujawniając, że Sondheim zmarł nagle dzień po tym, jak w czwartek świętował z przyjaciółmi amerykańskie Święto Dziękczynienia.

Imponujący katalog przebojowych musicali Sondheima obejmuje "Company", "A Little Night Music", "Sweeney Todd", "Sunday in the Park With George", "Follies" i "Into the Woods".

Wideo Bernadette Peters & Stephen Sondheim - "Send In the Clowns"

Pożegnał go m.in. Paul McCartney. "Bardzo smutna wiadomość o odejściu wielkiego Stephena Sondheima. Miałem szczęście spotkać go i porozmawiać o pisaniu piosenek. Był dowcipnym i inteligentnym człowiekiem" - napisał i dodał: "Straciliśmy wielki talent".