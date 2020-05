Staszek Karpiel-Bułecka i Tomson (Afromental) razem. Zobacz teledysk "Alarm!!!"

Do sieci trafił teledysk "Alarm!!!" będący debiutanckim solowym utworem Staszka Karpiel-Bułecki. Lider grupy Future Folk do współpracy zaprosił Tomsona, wokalistę zespołu Afromental i jurora "The Voice of Poland" i "The Voice Kids".

Staszek Karpiel-Bułecka prezentuje solowy teledysk AKPA

"Biały śpiew, reggae rap i skrzypce prawią o zakochaniu, które inspiruje, jest iskrą i żywiołem, źródłem mocy" - czytamy w opisie piosenki "Alarm!!!".

Clip Staszek Karpiel-Bułecka Alarm!!! - feat. Tomasz "Tomson" Lach

"Klip nakręciliśmy w moich ukochanych Tatrach, udało nam się trafić na piękną pogodę - słońce i ośnieżone góry. Zobaczycie jak dopingowany przez Tomsona pędzę za dziewczyną, zauroczony pokonuję różne przeszkody, a kiedy wreszcie do niej dobiegnę, to... zobaczcie do końca" - opowiada Staszek Karpiel-Bułecka.

Rodowity zakopiańczyk, narciarz i wokalista, pochodzi z utalentowanej muzycznie rodziny, jednak przez wiele lat wybierał sport, szczególnie narty. Pierwszy raz wystąpił na scenie dla zabawy, w 2009 r i okazało się, że wpadł po uszy, odkrył pasję. Biały śpiew, technika której używa, przychodzi mu naturalnie, od urodzenia jest zanurzony w rdzennej muzyce Podhala.

Staszek Karpiel-Bułecka stoi na czele zespołu Future Folk, który gra ludycznie, ale we współczesnym wydaniu.

Wokalista wiosną 2019 r. brał udział w 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsat zajął ostatecznie szóste miejsce.