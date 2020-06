Stashka i hymn Mistrzostw Europy w tenisie stołowym: Zobacz teledysk "Dreams In One Ball"

Piosenka "Dreams In One Ball" została wybrana oficjalnym hymnem Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które odbędą się we wrześniu w Warszawie. Utwór wykonuje Stashka, wokalistka mająca na koncie współpracę z m.in. Anią Wyszkoni, Kasią Cerekwicką, Mariką i grupą Zakopwer.

Stashka to wychowana pośród mazurskich jezior wokalistka Katarzyna Hain (panieńskie nazwisko Stasiak). Jej głos można usłyszeć m.in. na płytach Sidneya Polaka czy Vavamuffin; śpiewała nawet w cygańskim zespole. Ma za sobą występy na festiwalach w Opolu, Sopot TOPtrendy, Orange Warsaw Festival i Baltic Song Contest w Szwecji (Grand Prix i nagroda publiczności).

Jesienią 2015 r. na świat przyszedł jej syn Hugo. Jeszcze przed porodem ukończyła prace nad cyfrową EP-ką "Nim dalej pójdę", na którą trafiło pięć utworów: znane wcześniej single "Chcę kochać" (także remiks) i "Ocean myśli" oraz nowe piosenki "Nim dalej pójdę" (w klimacie country) i "Dzięki tobie" (spokojna ballada).

Piosenki z EP-ki umieszczono także na wydanej w marcu 2016 r. debiutanckiej płycie "Naturalnie", która w sumie zawiera 11 utworów.

Zapowiedzią nowego albumu "Historie" jest singel "Dreams In One Ball", który jest również oficjalnym hymnem Mistrzostw Europy w Tenisie Stołowym 2020 ITTF, które odbędą się w dniach 15-20 września na Torwarze w Warszawie.

"Bardzo lubię przygody i nowe wyzwania. Dlatego zareagowałam z zaciekawieniem, kiedy otrzymałam propozycję napisania utworu promującego Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym. Szkoda, że nie widzieliście mojej miny, kiedy dowiedziałam się, że piosenka została zaakceptowana. Cieszę się ogromnie, że mogę brać w tym udział, bo w tenisa stołowego gram od podstawówki. Podkręcam i ścinam piłkę, a w swoim archiwum mam nawet dyplom z turnieju" - opowiada Stashka.

"Kluczowe słowa w refrenie to PING PONG, ale piosenka opowiada przede wszystkim o marzeniach. Mówi o tym, jak wiara i ciężka praca mogą cię przybliżyć, a w końcu doprowadzić do zrealizowania swojego celu. Mam jednak także wielką nadzieję, że zarówno zawodnicy, jak i fani tenisa stołowego będą się przy niej po prostu dobrze bawić" - dodaje wokalistka.

