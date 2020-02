"Star Voice. Gwiazdy mają głos" w TVP2: W jury Majka Jeżowska, Helena Vondrackova i Mariusz Kałamaga

Od 28 lutego w piątki wieczorem TVP2 będzie pokazywać nowy muzyczny program "Star Voice. Gwiazdy mają głos". Co już wiemy?

Jedną z jurorek nowego show TVP została Majka Jeżowska AKPA

Telewizja Polska zapowiada, że w każdym odcinku "Star Voice. Gwiazdy mają głos" aktorzy, dziennikarze i sportowcy będą wykonywać piosenki.

Ich występy oceniać będzie jury, przy czym to widzowie zadecydują, który uczestnik zwycięży w danym odcinku i otrzyma 10 tys. zł na wybrany przez siebie cel charytatywny.

Na razie poznaliśmy skład jury, którzy stworzyli wokalistki Majka Jeżowska i Helena Vondrackova oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga (był prowadzącym programów Polsatu "Tylko nas dwoje. Just the Two of Us", "Stand Up. Zabij mnie śmiechem", "Śpiewajmy razem. All Together Now", występował w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"). Za choreografię zadba Tomasz Barański (od 2014 r. trener tańca w polsatowskim "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami").



Pełna lista uczestników ma być ujawniona wkrótce. Nie zabraknie też pięknych kostiumów, scenografii i spektakularnych efektów pirotechnicznych - zapewnia nadawca.

Program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" będzie pokazywany w TVP2 w piątki o godz. 20:35.