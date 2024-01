"'Lawina' to nie tylko piosenka - to opowieść o mieście, w którym Staszek z Gór się urodził i wciąż mieszka. To hołd dla tradycji góralskiej, ale także spojrzenie na współczesność, w której życie przypomina dynamiczną 'lawinę' różnych doznań" - czytamy w opisie nowego nagrania.

Autorami utworu są Hubert Gasiul, Maja Studzińska, Michał Kuś (tekst) oraz Hubert Gasiul i Arkadiusz Kopera (muzyka, produkcja). Hubert Gasiul to perkusista przez lata związanymi z takimi wykonawcami jak m.in. Anna Rusowicz (w 2023 r. oficjalnie potwierdziła ich rozwód), Wilki, Roan, Patrycja Markowska czy Męskie Granie Orkiestra 2016. Maja Studzińska razem z Anią Rusowicz śpiewała w nieistniejącej już grupie Dezire. Z kolei Arkadiusz Kopera jako producent pracował z m.in. sanah, Dawidem Kwiatkowskim, Dodą czy Męskim Graniem (hymn "Sobie i wam" z 2019 r.).



"Nieprzypadkowo oddaje go Wam w czasie kiedy nasz region zalewa lawina wspaniałych ludzi, ale też lawina pozostałości po imprezach. Korzystajmy z tego pięknego miejsca mądrze cobyśmy mogli cieszyć się nim jak najdłużej!" - napisał Stanisław Karpiel-Bułecka z okazji premiery teledysku "Lawina".

Za klip odpowiada Mateusz Bisiorek.

Staszek z Gór przekazał wieści o rozstaniu z Future Folk

Przypomnijmy, że Stanisław Karpiel-Bułecka po 13 latach zakończył współpracę z zespołem Future Folk. Z grupą nagrał płyty "Zbacowanie" (2012) i "Zbójnicki After" (2015), oraz piosenki "Krakowiacy i górale" (krajowy finał preselekcji do Eurowizji 2018), "Z ognia z wody" i "W czarcim kręgu". W 2015 r. formacja dotarła do półfinału piątej edycji programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" w Polsacie.

Teraz wokalista zamierza rozwijać solową działalność pod szyldem Staszek z Gór. Debiutancki singel "Chodź potańczyć" pojawił się w czerwcu 2023 r. Kolejną piosenką jest właśnie "Lawina".



"To dla mnie nowa, ekscytująca przestrzeń artystyczna, w której łączę tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Jestem pełen entuzjazmu i gotowy podzielić się z wami tą nową muzykalną podróżą. Dziękuję fanom za dotychczasowe wsparcie i zapraszam was do śledzenia mojej solowej kariery. Gwarantuję, że to dopiero początek, a przygoda ze Staszkiem z Gór właśnie się zaczyna" - podkreślił Karpiel-Bułecka, który dzięki nowemu szyldowi chce uniknąć mylenia ze swoim wujkiem, Sebastianem Karpielem-Bułecką (liderem grupy Zakopower), który jest bratem jego ojca.