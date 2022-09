Stali w kolejce przez wiele godzin. Świat żegna Elżbietę II

Ponoć najdłużej niektórzy czekali aż 24 godziny na to, by pożegnać Elżbietę II. Król Karol III i książę William mieli w sobotę spacerować wśród ludzi czekających w kolejce, by podnieść ich na duchu. W międzyczasie wprowadzono system opasek na rękę, które miały pozwolić ludziom opuszczanie jej po to, by coś zjeść lub skorzystać z toalety.

Wśród tłumów zwykłych Brytyjczyków chcących oddać hołd królowej Elżbiecie II znalazły się także osoby publiczne, dla których królowa była ważna. Tilda Swinton, aktorka, która ledwo co wróciła z Festiwalu Filmowego w Wenecji i premiery filmu "The Eternal Daughter", była widziana w kolejce. Warto dodać, że Swinton za czasów West Heath Girls School w Kent przyjaźniła się z księżną Dianą. Nie wiadomo jednak, jak długo gwiazda musiała czekać w kolejce.

David Beckham także był jednym z najbardziej rozpoznawalnych kolejkowiczów. Według CNN spędził w niej aż 13 godzin podpierając się parasolem. "Wszyscy chcemy być tutaj razem, wszyscy chcemy doświadczyć z momentu, gdzie świętujemy niesamowite życie naszej królowej" - powiedział dziennikarzowi.

"Kocham królową i wpadłam na to, ponieważ jestem rojalistką i kocham rodzinę królewską" - stwierdziła Sharon Osbourne o pomyśle ustawienia się w kolejce. Ona także odczekała wiele godzin, by pożegnać Elżbietę II. Żona Ozzy'ego Osbourne'a ostatnio powróciła wraz z mężem do Wielkiej Brytanii po wielu latach mieszkania w USA.

W mediach społecznościowych szeroko komentowano fakt, że celebryci nie starali się wykorzystywać swojego statusu, by ominąć kolejkę.