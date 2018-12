Sprawa "Blurred Line" dobiegła końca. Robin Thicke i Pharrell zapłacą miliony

Robin Thicke i Pharrell Williams muszą zapłacić rodzinie Marvina Gaye’a pięć milionów dolarów. To ostateczny werdykt w ciągnącej się kilka lat sprawie dotyczącej splagiatowania piosenki „Got To Give It Up”.

Przypomnijmy, że sprawa przed sądem ciągnie się od 2015 r., kiedy to spadkobiercy zmarłego w 1984 r. Marvina Gaye'a skierowali pozew przeciwko Robinowi Thicke i Pharrellowi Williamsowi. Rodzina nieżyjącego wokalisty twierdziła, że przebój "Blurred Lines" to plagiat utworu "Got To Give It Up" Gaye'a z 1977 r.

"Blurred Lines" to jeden z najpopularniejszych utworów 2013 roku. Teledysk ma na swoim koncie ponad 553 mln odtworzeń. Sławę dzięki niemu zdobyła również Emily Ratajkowski, która w nieocenzurowanej wersji paraduje topless wraz z Elle Evans i Jessi M'Bengue.

Sprawa od początku budziła spore kontrowersje. Powołany przez sąd muzykolog stwierdził, że dwa utwory łączy aż osiem elementów. Podobne miały być m.in. linie basu, brzmienie klawiszów i instrumentów perkusyjnych, hook, a nawet skala wokalu. Jednym słowem muzykolog uznał, że brzmienie obu utworów jest bardzo podobne.

W marcu 2015 roku sąd zdecydował, że Pharrell Williams i Robin Thicke popełnili plagiat. Według pierwszego wyroku mieli zapłacić 7,3 miliona dolarów rodzinie muzyka (później obniżono kwotę do 5,3 miliona dolarów). Połowa wpływów z "Blurred Lines" miała również zostać przekazana rodzinie zmarłego artysty.

Thicke poprosił o nowy proces, natomiast rodzina Gaye'a chciała, aby sprzedaż i wykonywanie piosenki zostały tymczasowo wstrzymane. Oba wnioski zostały odrzucone.

Pod koniec kwietnia 2017 r. do sądu w Los Angeles wpłynęły nowe dokumenty, w których Thicke i Pharrell argumentowali, że groove i feeling utworu nie mogą być brane pod uwagę w sprawach dotyczących plagiatu. Muzycy zaznaczyli również, że inspirowanie się nie jest bezmyślnym kopiowaniem.



Muzycy wnieśli apelację, która w marcu tego roku została odrzucona przez sąd. Sędzia federalny Milan Smith stwierdził, że istnieje "absolutny brak dowodów" na to, że nie ma podobieństw między piosenkami.

Ostatecznie strony doszły do porozumienia przed sądem federalnym. Nowy werdykt wydany przez Johna A. Kornstadta zakłada wypłacenie prawie pięciu milionów dolarów odszkodowania rodzinie Gaye’a.

Robin Thicke, Pharrell Williams i wydawca Pharrella - firma More Water from Nazareth Publishing Inc. - zobowiązali się wspólnie do zapłaty 2,8 miliona dolarów rodzinie Gaye’a.

Ponadto Thicke ma zapłacić dodatkowe 1,7 miliona dolarów odszkodowania a Williams i jego wydawca ponad 350 tys. dolarów.

Oprócz tego ustalono, że rodzina legendarnego twórcy otrzyma prawo do odsetek od zarządzonego odszkodowania. Rodzina Gaye’a będzie otrzymywać również 50 procent zysków, jakie w przyszłości przynosić będzie utwór "Blurred Lines".