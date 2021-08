Spot telewizji Polsat - Jesień 2021. Jaka jest piosenka z reklamy Polsatu 2021? [TEKST, TELEDYSK, WIDEO]

W spocie, w którym pojawiły się największe gwiazdy programów Polsatu, wykorzystano ponad 500 różnej wielkości kul wykonanych z materiałów odnawialnych, wypełnionych specjalną mieszanka gazów tak, aby spełniały zadania zaplanowane przez twórców spotu - lekko unosiły się w powietrzu lub toczyły się po ziemi.

Przez spot przewijają się też gwiazdy muzyki - Michał Wiśniewski, Radek Liszewski, Gromee, Andrzej Piaseczny oraz Kajra.



Piosenką promującą spot jest utwór amerykańskiego zespołu Fitz And The Tantrums - "I Just Wanna Shine".

Reklama

Utwór do sieci trafił w lipcu 2019 roku, a teledysk do niego obejrzano 2,5 miliona razy. Numer był jednym z singli promujących czwarty album zespołu "All The Feels", który ukazał się we wrześniu 2019 roku.