Spiritus Mortis: Album "The Great Seal" gotowy. Kiedy premiera?

Piąty album w 35-letniej historii klasycznie doommetalowego Spiritus Mortis zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi w Pop-Artikkeli Studio / Sound La Vila.

Na "The Great Seal" usłyszymy nowego wokalistę Kimmo Perämäkiego, który w 2018 roku zastąpił przy mikrofonie Samiego Hynninena alias Albert Witchfinder.



Pierwsza od sześciu lat płyta zespołu braci Teemu (bas) i Jussiego (gitara) Maijala będzie mieć swą premierę 16 września nakładem fińskiej Svart Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Warto dodać, że powstały w 1987 roku Spiritus Mortis uważa się powszechnie za pierwszą doommetalową formację z Finlandii.



Teledysk do utworu "Death's Charioteer" z longplaya "The Great Seal" Spirit Mortis możecie zobaczyć poniżej:

Clip Spiritus Mortis Death's Charioteer

Na płycie "The Great Seal" usłyszymy następujące kompozycje:



1. "Puputan"

2. "Death's Charioteer"

3. "Martyrdom Operation"

4. "Skoptsy"

5. "Khristovovery"

6. "Vision Of Immortality"

7. "Feast Of The Lord"

8. "Are You A Witch".