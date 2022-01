Sphere w epoce krwi (nowa płyta "Blood Era")

"Blood Era", pierwsza od siedmiu lat płyta stołecznej grupy, powstała w JNS Studio pod okiem Pawła Grabowskiego.

"'Blood Era' to naturalna kontynuacja naszego poprzedniego wydawnictwa 'Mindless Mass' (2015 r.), ale także nowa jakość i nowe podejście do gatunku death metalu, w którym Sphere od zawsze było zakorzenione. Staraliśmy się wydać album, który jest bardziej spójny stylistycznie, ale też wzbogacony o elementy, które wcześniej nie występowały na naszych płytach" - zaznaczają muzycy Sphere.

"Nowy album to bluźniercza podróż przez wiek pogardy, epokę krwi, będącą pokłosiem wiecznie rosnącej obecności Kościoła katolickiego w życiu codziennym. Ubrana w metafory zaczerpnięte z Księgi Objawienia i Apokalipsy św. Jana, 'Blood Era' jest buntem ludzi indoktrynowanych wierzeniami religijnymi i zmęczonych wrogim przejmowaniem wolności myśli. To sprzeciw i opór" - dodali.

Reklama

Na "Blood Era" usłyszymy dwóch gości. Jednym z nich jest Damien Boynton, grający na basie wokalista amerykańskiej grupy Desolation, muzyk kojarzony też dawniej z Vital Remains i Season Of Suffering. Nazwisko drugiego gościa ma zostać ogłoszone już wkrótce.

Nowy longplay Sphere będzie mieć swą premierę 6 maja nakładem krajowej Deformeathing Production. "I Am Death Incarnate", pierwszy singel z albumu "Blood Era", poznamy już w poniedziałek, 10 stycznia.

Tytułowy numer z poprzedniej płyty "Mindless Mass" Sphere możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Sphere - Mindless Mass

Na płycie "Blood Era" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "The Age Of Contempt"

2. "Conquer The Christians"

3. "Blood Era"

4. "Eternal War"

5. "Scars Of Sanctity"

6. "Heralds Of Pestilence"

7. "Icon Of Sin"

8. "I Am Death Incarnate"

9. "Nails".