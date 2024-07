Spektakularny występ artystki, która z powodu choroby nie koncertuje od 4 lat i rzadko pokazuje się publicznie, poruszył do łez wielu widzów. Na twarzy samej Celine było widać, że mocno przeżywała to, co się stało.

"I właśnie wtedy po twarzy Celine Dion przechodzi emocja, którą można odczytywać, jedynie jako pomieszanie niedowierzania z uczuciem triumfu. To wyraz twarzy, kogoś komu już się to nie miało przydarzyć. A się przydarzyło. Kogoś kto pogodził się z wieloma rzeczami, a teraz spogląda z wieży Eiffla na zasłuchane miasto przed sobą. To nie jest wyraz twarzy osoby, która patrzy na to co się dzieje i nie może uwierzyć" - komentowała występ wokalistki Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz popkulturalny.