"Lazarus" miał swoją prapremierę dokładnie 7 grudnia 2015 roku. Pojawili się na niej twórcy, m.in. Michael C. Hall oraz Enda Walsh, łącznie z dawno niewidzianym Davidem Bowie. Publiczny występ odmienionego muzyka wzbudził wówczas dyskusje medialne. Zaledwie miesiąc później, 10 stycznia 2016 roku, David Bowie zmarł.

Projekt, obok albumu "Blackstar", był jedną z ostatnich rzeczy, nad jaką pracował. Nowojorscy krytycy zaraz po premierze musicalu pisali: "porywający, muzycznie głęboki i wzruszający; estetycznie zachwycający; hipnotyzujący; powoduje zawrót głowy; hołd dla giganta popkultury". W 2020 roku na scenie Teatru Capitol zadebiutowała polska wersja musicalu, którą wyreżyserował ceniony twórca Jan Klata.

Zdjęcie "Lazarus" w Teatrze Capitol / Tobiasz Papuczys / materiały prasowe



W musicalu na deskach wrocławskiego teatru usłyszymy ponadczasowe utwory Bowiego, m.in. "It's No Game", "Life on Mars", "This is Not America" czy "Absolute Beginners". Scenariusz autorstwa Endy Walsha jest kontynuacją powieści sci-fi "Człowiek, który spadł na Ziemię" ("The Man Who Fell to Earth") i filmu z 1976 roku, w którym David Bowie zagrał główną rolę.

"Film i książka opowiadają o przedstawicielach obcej cywilizacji, którzy szukają na Ziemi nowego miejsca do życia z powodu suszy, pustoszącej ich macierzystą planetę. Jeden z nich, Thomas Newton, funkcjonując w ludzkim przebraniu, wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę do zdobycia władzy i wpływów, aby umożliwić transport wody na swoją planetę. Dzięki swoim nadludzkim zdolnościom zdobywa fortunę, ale nabywa też ziemskich przywar: chciwości, egoizmu, popada w alkoholizm. Nie będzie mógł wykonać zadania, z którym przyleciał na Ziemię. W samotności tęskni za utraconą miłością i marzy o powrocie na swoją planetę" - czytamy w opisie sztuki na stronie Teatru.

W tym sezonie spektakle odbędą się w styczniu. Zostanie on wystawiony 21, 22, 23, 29 i 30 stycznia. W roli głównej możemy oglądać Marcina Czarnika, a obok niego w obsadzie znajdują się także m.in. Justyna Antoniak, Klaudia Waszak, Adrian Kąca, Artur Caturian, Albert Pyśk oraz Cezary Studniak i Konrad Imiela.