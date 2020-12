Sound'n'Grace powraca z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Fale"

Sound'n'Grace prezentują nowy singel zatytułowany "Fale". To jedna z pierwszych piosenek, które powstały na nową płytę "Początek".

Chór powstał z inicjatywy Anny Żaczek i Kamila Mokrzyckiego /materiały prasowe

Premiera nowej płyty Sound'n'Grace zaplanowana jest na 11 grudnia.



"Piosenka 'Fale' przeszła największą metamorfozę i zanim zyskała swoją finalną wersję, była przepisywana kilka razy. Zależało nam na tym, żeby ten utwór zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej był siłą i motywacją dla tych, którym życiowe sztormy zabierają nadzieje na lepsze jutro. 'Fale' to piosenka, która ma nam przypomnieć, że to nasze postrzeganie rzeczywistości i nastawienie do życia ma kluczowy wpływ na jego jakość" - mówią członkowie zespołu .

"Mądrzy mówią, że emocje są jak fale - przypływają i odpływają, trzeba je obserwować, ale nie można się im poddawać. W naszym życiu często są momenty, w których morze naszych emocji jest wzburzone i niespokojne, najlepiej wtedy cierpliwie je obserwować z dystansem i nie pozwolić, żeby przysłoniły nam obrany kurs" - tłumaczą.

"To piosenka, która ma nam uświadomić, że każdy moment jest dobry, żeby zacząć działać i cieszyć się życiem, akceptować co przynosi każdy kolejny dzień, i nie przejmować się przeciwnościami losu, bo życie składa się z dobrych i złych momentów i nigdy nie jest tak, że jest tylko źle - czasem trzeba przeczekać burze.

Jeśli mimo otaczających cię problemów, będziesz umiał zachować spokój i mieć pewność, że wszystko co do nas przychodzi, i to dobre i to złe, jest nam potrzebne do pełnego przezywania życia, wtedy znajdziesz siłę i spokój, żeby dopłynąć do celu" - podsumowują.

Powstała również wersja akustyczna utworu "Fale", która jest ilustrowana wyjątkowym klipem. Całość była realizowana w Osadzie Młyńskiej pod Warszawą. Za zdjęcia i montaż odpowiada Piotr Kosterkiewicz.