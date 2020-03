Sorry Boys i domowy teledysk "Niedziela": Impresja z czasów kwarantanny [#zostańwdomu]

Grupa Sorry Boys zaprezentowała wideo do utworu "Niedziela" z wydanej w maju 2019 r. płyty "Miłość". Pierwotnie zespół planował nakręcić normalny teledysk, ale przez pandemię koronawirusa postanowił zrealizować go w warunkach domowych.

"Niedziela" to czwarty singel z płyty "Miłość".

Grupa Sorry Boys w związku z pandemią koronawirusa postanowiła dołączyć do akcji #zostańwdomu.

"Sytuacja rozwijała się 'bardzo dynamicznie'. 12 marca mieliśmy spotkać się z Dawidem Grzelakiem, którego zaprosiliśmy do stworzenia teledysku do 'Niedzieli'. W związku z doniesieniami o rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, zrezygnowaliśmy ze spotkania na żywo i spotkaliśmy się na wideoczacie. 13 marca postanowiliśmy, że chcemy zminimalizować ruch i udział osób zaangażowanych - na planie teledysku mieliśmy się spotkać z Dawidem tylko we dwoje" - opowiada wokalistka Bela Komoszyńska.

"14 marca postanowiliśmy nie ryzykować i nagrać klip, tak jak podpowiada nam serce - własnymi telefonami, nie wychodząc z domu. To, co stworzyliśmy nazywamy impresją z tu i teraz. Impresją z czasów kwarantanny. Tak się dzisiaj spotykamy i tęsknimy. Ale mam gorącą nadzieję, że kiedy ta burza minie i spotkamy się znowu na żywo, będziemy odmienieni" - dodaje Bela.

"Miłość" to pierwszy w pełni polskojęzyczny i najbardziej piosenkowy album Sorry Boys.

