Top of the Top Sopot Festival 2024 to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata, które przyciąga uwagę miłośników muzyki z całej Polski. Wtorkowy wieczór, 20 sierpnia, zapowiada się szczególnie emocjonująco. Na scenie Opery Leśnej pojawią się topowe polskie gwiazdy, a także zostanie przyznany prestiżowy Bursztynowy Słowik. To wieczór, który z pewnością zapisze się w pamięci widzów zarówno tych obecnych na miejscu, jak i przed telewizorami.