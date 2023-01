Sonic Poison debiutuje. Kiedy premiera albumu "Eruption"?

"Eruption", debiutancki longplay grind / deathmetalowców z Finlandii, ujrzy światło dzienne w barwach trzech wytwórni: angielskiej Me Saco Un Ojo Records (na winylu, cyfrowo), zasłużonej singapurskiej Pulverised Records (CD) i amerykańskiej Caligari Records (na kasecie). Premierę pierwszego albumu Sonic Poison zaplanowano na 27 stycznia.

Dodajmy, że powstały w 2012 roku Sonic Poison miał do tej pory w swoim dorobku demówkę "Harsh Demonstration..." (2016 r.), EP-kę "Combat Grind" (2017 r.) oraz split z ziomkami z Axeslaughter (2020 r.).



Nowy materiał Finów promuje m.in. numer "Radiate The Masses", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo SONIC POISON - Eruption / Radiate the Masses - Caligari Records

Sonic Poison - szczegóły albumu "Eruption" (tracklista):

1. "Reeking Earth"

2. "Impenetrable Force"

3. "Repulsive Reactions"

4. "Carbonized"

5. "Ouroboros"

6. "Taste Of Inferiority"

7. "Grinding Fear"

8. "The Scavenger"

9. "Antihesis"

10. "No Time"

11. "War On Drugs"

12. "Library Slasher"

13. "Eruption"

14. "Radiate The Masses"

15. "Uprising"

16. "World We Knew".