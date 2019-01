SoniaM dla WOŚP. 1600 km w dwa dni

Działająca pod szyldem SoniaM wokalistka da dwa koncerty w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Premierowo zaprezentuje wówczas nowy singel "Everybody Needs".

SoniaM wystąpi dwukrotnie na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku pokonując w dwa dni 1600 km.

W sobotę 12 stycznia będzie polską gwiazdą imprezy w Berlinie, a dzień później zaśpiewa w finale w Gnieźnie.

"Nie boję się wyzwań i mimo tego, że mój głos jest bardzo charakterystyczny to doskonale odnajduję się w różnych gatunkach muzycznych. Dlatego moja twórczość jest bardzo różnorodna. Chcę tworzyć i śpiewać dla moich znajomych z małej miejscowości Kozłowo, z której pochodzę, ale także dla koneserów bluesa i soulu, dla których to gatunków oddałam swoją duszę" - mówi wokalistka.

"Nie straszne mi jest też pokonanie 1600 km z instrumentami i moimi wspaniałymi muzykami - gitarzystą Mateuszem Babiakiem, a także zespołem, w skład którego wchodzą: Michał Szergiel, Tomasz Zień oraz Piotr Ciemniewski, muzycy współpracujący w projektach takich wykonawców, jak m.in. Aleksandra Szwed, Dawid Kwiatkowski, Ewa Farna, Grzegorz Hyży, Ania Rusowicz, Bracia" - dodaje SoniaM.

Nowy singel "Everybody Needs" będzie kolejną zapowiedzią szykowanej płyty, która prawdopodobnie będzie nosiła tytuł "The First One". Teledysk do nowego singla powstaje z pomocą fanów Soni i będzie stanowił podziękowanie dla Jurka Owsiaka za to, co widzimy na co dzień w polskich szpitalach.

"Chciałabym, żeby moje podziękowanie było nietypowe, żeby płynęło z serca, a taka właśnie jest muzyka" - podkreśla wokalistka.



Jednocześnie Sonia przygotowuje specjalną wersję fizyczną singla "Everybody Needs", który ukaże się w niewielkim limitowanym nakładzie. Pierwsze sześć egzemplarzy, numerowane i podpisane przez cały zespół, trafi na licytację na rzecz WOŚP. Przy singlu pracowali ludzie z ekipy Poparzeni Kawą Trzy, a całość nagrania zrealizował Andrzej "Bestia" Karp w Izabelin Studio.



Wcześniej poznaliśmy utwory "Mylę się", "I Need You Better", "Czy znikniesz" i autorską wersję "I'd Rather Go Blind" Etty James (na publikację zgodzili się właściciele praw autorskich do oryginalnej wersji, co nie jest łatwe do osiągnięcia).

Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka pochodzi z podnidzickiej miejscowości Kozłowo, a mieszka i tworzy w Olsztynie.

"Najczarniejszy głos w białej skórze w Polsce" - chwali ją Kasia Rościńska, konsultantka wokalna w programie "The Voice of Poland".

Właściwie od dziecka związana z muzyką. Początkowo, już w wieku 12 lat, zaangażowana jako wokalistka w zespole w Domu Kultury, później w scholi parafialnej by w wieku 18 lat zostać zauważoną i docenioną, czego wynikiem stała się współpraca wokalna w scholi w bazylice archikatedralnej.

W wieku 23 lat rozpoczęła poważną karierę jako wokalistka i autorka tekstów w zespole Ósmy Dzień. Z zespołem była związana przez 2 lata i w tym czasie, w roku 2009, doczekała się pierwszej radiowej emisji swojego utworu. W 2010 r. dołączyła do zespołu Radiosound.

Dziesiątki występów na jam sessions w różnych miastach całego kraju, sukcesy jak i reakcje publiczności na jej występy skłoniły ją do rozpoczęcia solowej kariery. Niestety choroba uniemożliwiła jej kontynuację przez kolejne pięć lat.

